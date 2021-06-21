تنافس قوي في اليوم الأول من مسابقة أجمل ترتيل

المصدر: دبي - البيان

انطلقت، مساء أمس، التصفيات النهائية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الرابعة عشرة، وذلك بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر، وذلك بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة.

نموذج

وقد استمعت لجنة التحكيم في اليوم الأول للتصفيات للمتسابقين، الذين تأهلوا من فئة براعم القرآن وهم: عبدالله بن زاهد زاهد بن خالد وعبدالرحمن سامر القدور وعمر محمد توفيق شحاتة أبوزيد ومحمد منهاج الصالحين محمد مرشد وعبدالرحمن عبدالمعبود وزايد حسين محمد مراد حسن وعبدالرحمن رياض عواد محمود الكرداسي وعيسى محمد أكرم ومحمد مجاهد حاج حسين ومحمد طه محمد عبدالله محمد وهادي عبداللطيف واناتان كاندي.

وبهذه المناسبة قال المستشار إبراهيم محمد بوملحة: إن هذه الدورة وبرغم الظروف الاستثنائية من جراء جائحة «كورونا»، فقد شهد اليوم الأول منها منافسة قوية بين المتسابقين من صغار السن، الذين قدموا نموذجاً متميزاً من حسن التلاوة، وجمال الصوت وستتواصل المسابقة مساء اليوم للمتسابقين، الذين تأهلوا من فئة فتيان القرآن، وهم الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والخامسة والعشرين وهم خليل كل أحمد ومحمد جمال محمد المنصوب وعبدالله محمد حمد علي المري وعبدالحميد إبزي وبحرالله سيلاب وعبدالسميع عبدالرحمن حسين حسن وعبدالله عبدالسلام عبدالله قاسم العمادي وحذيفة محمد رفيق ومحمد أسامة محمد عبيد الحق ومحمد إسماعيل محمد فتح الباب وزين العابدين محمد فاروق، كما ستستمع لجنة التحكيم يوم غد الثلاثاء إلى المتأهلين من فئة شباب القرآن، ويوم الأربعاء إلى فئة المتأهلين من أئمة المساجد والوعاظ ومقيمي الشعائر، وتختم التصفيات يوم الخميس للمتأهلين من فئة الأذان والإقامة.

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