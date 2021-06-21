سيف بن زايد يشهد تخريج الدفعة الـ6 من منتسبي دبلوم إسعاد المتعاملين

المصدر: أبوظبي - وام

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس الحفل الافتراضي الذي أقيم عبر تقنية الاتصال عن بُعد، لتخريج كوكبة جديدة من منتسبي دبلوم إسعاد المتعاملين في دفعته السادسة والتي تضم 188 منتسباً من 40 جهة، تشمل مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية إلى جانب الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص اجتازوا متطلبات التخرج.

وقدم سموه الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح مسيرة دبلوم إسعاد المتعاملين من شركاء ومدربين ومؤسسات، وهنأ الخريجين، داعياً إياهم للاستفادة مما تعلموه واكتسبوه من مهارات وقدرات لتعزيز مسيرة العمل الحكومي وفق رؤية القيادة الرشيدة، مثنياً سموه على المشاريع المتميزة التي عمل عليها منتسبو الدبلوم.

حضر الحفل معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من المسؤولين وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية والمدعوين الضيوف.

محاور

وكرّم سموه العشرة الأوائل على الدفعة السادسة من خريجي دبلوم إسعاد المتعاملين، وهم الأولى أسماء سيف محمد علي النقبي من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والثانية فاطمة يوسف عبداالله محمد حسن من هيئة كهرباء ومياه دبي، والثالثة عائشة سلطان الظاهري من دائرة القضاء -أبوظبي، والرابعة إيمان عبدالله سلطان سعيد الشامسي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والخامسة سماحة سالم صالح البريكي من صندوق الزكاة، والسادسة منى راشد سعيد زهرو الشحي من جامعة زايد، والسابعة عائشة محمد سعيد سريح الكندي من بلدية الفجيرة، والثامنة خلود راشد محمد الشريقي المحرزي من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والتاسع راشد جاسم الحوسني من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وحصة محمد المنصوري من جامعة زايد التي حصلت على المرتبة العاشرة.

وكان الحفل الافتراضي قد بدأ بالسلام الوطني، ثم تابع سموه والحضور فيلماً وثائقياً استعرض منجزات برنامج دبلوم إسعاد المتعاملين وجانباً من محاور البرنامج ومسيرته في تعزيز مسيرة العمل الحكومي المتميز.

تكريم الشركاء

كما كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الشركاء المتعاونين في إنجاح برنامج الدبلوم - الدفعة السادسة وهم وزارة شؤون مجلس الوزراء - مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة حكومة عجمان الرقمية، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة - دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، و«مصدر للطاقة النظيفة» وأكاديمية اتصالات.

1928 خريجاً

أكد العميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام الإدارة العامة للسعادة في وزارة الداخلية، أن البرنامج في دورته الحالية شهد مشاركة 188 منتسباً من 40 جهة حكومية وشبه حكومية، حيث بلغت نسبة متوسط النجاح للدفعة السادسة 91 %، ليصبح إجمالي عدد الخريجين منذ انطلاق البرنامج عام 2014م نحو 1928 خريجاً، وقد ساهم البرنامج في دورته الحالية في ترشيد الإنفاق الحكومي الموجه للتدريب بواقع 23%.

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