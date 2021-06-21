«طرق دبي» تفوز بالجائزة الماسية في التعامل مع «كوفيد 19» من جامعة هارفارد

المصدر: دبي-البيان

فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالجائزة الماسية في فئة «التعامل مع كوفيد 19» لعام 2021، مقدمة من مجلس الأعمال بجامعة هارفارد، وذلك تقديراً للنتائج البارزة في التعامل مع الوباء.

كما تأتي هذه الجائزة تعزيزاً للجهود التي تبذلها حكومة دبي لمكافحة جائحة «كوفيد 19»، والعودة التدريجية للأنشطة التجارية والسياحية، وكذلك الحياة الطبيعية، وتأكيداً لسمعة المدينة وجهة عالمية آمنة، لاتباعها أفضل الإجراءات الوقائية في التعامل مع الجائحة.

وتعد جوائز مجلس الأعمال الدولي بجامعة هارفارد من الجوائز الدولية المرموقة، التي تأسست لتقدير الجهود العالمية في مجال إدارة الجودة الشاملة، ومساعدة المنظمات والمؤسسات في تحقيق استراتيجياتهم التنظيمية، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال توفير خدمات/‏‏‏ منتجات عالية الجودة، وتلبية احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم.

وأجرت اللجنة التابعة لمجلس الأعمال بجامعة هارفارد تقييماً شاملاً لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات إدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال، التي اتخذتها الهيئة لحماية ركاب المواصلات العامة ومتعامليها المستفيدين من خدماتها، إضافة إلى حماية موظفيها، الذين يعملون في مختلف المنشآت التابعة لها مع التمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات في أعلى المستويات.

وأكد ناصر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، المرونة التي أبدتها الهيئة في التعاطي مع الجائحة، وتسخير طاقاتها على مختلف المستويات لإدارة أزمة «كوفيد 19»، وتشكيل فريق خاص في مارس 2020، من أجل التعامل بسرعة وكفاءة عالية مع المستجدات والتطورات العالمية، مشيراً إلى أن قيادة الهيئة طورت رؤية شاملة بناء على الأولويات الحكومية المحلية والاتحادية، والمعايير الخاصة بأفضل الممارسات في مختلف الدول المتقدمة عالمياً في هذا المجال.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية أن الأولويات التنظيمية للقيادة خلال أزمة «كوفيد 19» شملت حماية موظفي هيئة الطرق والمواصلات والركاب والجمهور، واستمرار شبكة المواصلات خلال الأزمات كونها خدمة أساسية، واستمرار تقديم خدمات الهيئة للعملاء، بالإضافة إلى تقديم الدعم للجهات الحكومية المختلفة في التعامل مع الجائحة.

جائزة

عبّر ناصر حمد بوشهاب عن سروره بحصول هيئة الطرق والمواصلات في دبي على المستوى الماسي من هذه الجائزة، من مؤسسة عالمية مرموقة في مجال تقييم الجهود الاستراتيجية.

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