«الوزاري للتنمية»يناقش تطوير منظومة العمل الحكومي

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، صباح أمس، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عقد في مجمع قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث تم ضمن أجندة الاجتماع، مناقشة عدد من المبادرات والمواضيع، في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي.

استعراض

واستعرض المجلس، خلال جلسته، الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، والذي يستهدف وضع مفاهيم موحدة للبحث والتطوير، وتمكين الجهات الحكومية من رصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتوحيد أسلوب جمع بيانات البحث والتطوير على مستوى الدولة، وفقاً للمعايير الدولية، بما ينعكس على مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات.

كما شملت أجندة الاجتماع، مناقشة تمكين أصحاب الهمم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، من خلال توفير البنية المعلوماتية والتقنية سهلة النفاذ لأصحاب الهمم، وتهيئة المباني والمرافق والخدمات، وتأهيل الكوادر العاملة والتطوعية، للاستجابة لتلبية احتياجاتهم، إلى جانب نشر الثقافة المجتمعية، والتدريب المتخصص حول التصرف مع أصحاب الهمم واحتياجاتهم.

واستعرض المجلس عدداً من التقارير الحكومية، في إطار تطوير العمل الحكومي، حيث تضمنت التقارير، الاطلاع على دراسة بشأن إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لمشاريع البنية التحتية، ونتائج مؤتمر باريس لدعم السودان، وقمة تحفيز التعافي الاقتصادي في أفريقيا، كما تم الاطلاع على قرارات مجلس المحافظين للهيئات المالية العربية المشتركة لسنة 2021.

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