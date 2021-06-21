31606 جرعات قدمتها الدولة خلال 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي- وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 31606 جرعات من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 14,460,522 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 146.21 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19»، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

‌‎وأعلنت الوزارة إجراء 266,926 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1850 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 612,029 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات من تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,757 حالة. وأعلنت الوزارة أيضاً عن شفاء 1826 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 591,061 حالة.

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