شركاء «مبادلة» يعرضون خبراتهم بمؤتمر الطب الفيزيائي

المصدر: أبوظبي- البيان

من المنتظر أن يعرض خبراء من «أمانة للرعاية الصحية»، و«هيلث بوينت»، و«كليفلاند كلينك أبوظبي»، المرافق التابعة لشبكة مبادلة للرعاية الصحية، خبراتهم في مؤتمر الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، الذي سيعقد ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي، المقرّر عقده حضورياً وعبر الإنترنت، في مركز دبي التجاري العالمي اليوم وغداً.

تقدم

ويترأس الدكتور خالد أنور استشاري الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل في أمانة للرعاية الصحية، الدورة الثانية من مؤتمر الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، إلى جانبه الدكتور عبد الله الرحومي استشاري الطب الرياضي والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل في هيلث بوينت، كرئيس مشارك. وسيتمكن ضيوف المؤتمر من الحضور شخصياً، في أحد يومي المؤتمر، وحضور باقي جلسات المؤتمر التي تُبثّ مباشرة عبر الإنترنت في اليوم الآخر.

وقال الدكتور أنور رئيس المؤتمر، إن عقد الدورة الثانية من مؤتمر الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل في دولة الإمارات «يُظهر مدى التقدم الذي أحرزناه في وقت قصير جداً»، مشيراً إلى أن أمانة للرعاية الصحية، قدمت نموذج إعادة التأهيل التخصصي للمنطقة في عام 2014. وأضاف: «قبل ذلك، كان على المرضى الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل بعد الإصابات الحادة، السفر إلى دول مثل ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، لتلقي رعاية تخصصية في مستشفيات مخصّصة لإعادة التأهيل».

وأوضح الدكتور الرحومي الرئيس المشارك للمؤتمر، أن أحد أهداف هذا المؤتمر، يتمثل في دعم الحاجة إلى التدريب، وتقديم خدمات إعادة التأهيل التخصصية، والترويج لها في دولة الإمارات وأنحاء المنطقة. وقال: «نعتزم أيضاً تسخير الخبرة التي اكتسبناها من التعاون في علاج مختلف الحالات، في سبيل تقديم سياق محدد، وشرح رحلة علاج المريض بكاملها، ضمن إعادة التأهيل التخصصية».

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