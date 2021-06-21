51 شركة فرنسية تستعرض ابتكاراتها في «الصحة العربي»

المصدر: (دبي - البيان)

بمشاركة 51 شركة فرنسية، ستسجل فرنسا حضوراً قوياً في معرض الصحة العربي «آراب هيلث» في نسخته للعام 2021، لتسلط بذلك مزيداً من الضوء على خبرتها الطبية المتميزة وريادتها في هذا المجال. ومن خلال التواجد معاً في جناح فرانش هيلثكير المنظم من قبل الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً بيزنس فرانس في قاعة زعبيل 2، ستقوم الشركات المشاركة بكشف النقاب عن أحدث ابتكاراتها الخاصة بمواجهة التحديات الكبرى في مجال الرعاية الصحية.

بتواجدها القوي كمشارك أساسي في مجال الابتكار في معرض آراب هيلث كل عام، نسجت الشركات المنضوية تحت مبادرة الرعاية الصحية الفرنسية فرانش هيلثكير روابط قوية مع دول المنطقة على مدى السنوات الأخيرة. بالفعل، فإن فرنسا تتمتع بسمعة ممتازة، ليس فقط من حيث قدرتها على الابتكار ولكن أيضاً بفضل شراكاتها وعلاقاتها التجارية مع شركات الشرق الأوسط.

أما بالنسبة للقطاعات التي ستحظى بأكبر تمثيل في العام 2021 في جناح فرانش هيلثكير فهي قطاعات السلع الاستهلاكية، الاختبارات التشخيصية والصحة الرقمية، المستشفيات والمعدات الطبية، معدات الغاز الطبي، جراحة العظام والعلاج الطبيعي /‏ إعادة التأهيل.

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