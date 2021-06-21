انطلاق معرضي «الصحة العربي» و«ميدلاب» حضورياً بدبي اليوم

المصدر: دبي-وام

تنطلق اليوم فعاليات معرضي الصحة العربي «آراب هيلث 2021» و«ميدلاب 2021 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» للمختبرات الطبية اللذين يقامان حضورياً بمشاركة نخبة من أبرز المتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين في مجال الطب والرعاية الصحية من أكثر من 150 دولة حول العالم.

يقام «آراب هيلث» هذا العام تحت شعار «بالأعمال نتحد ودفع الصناعة إلى الأمام» بهدف تنشيط قطاع الرعاية الصحية بعد الصعوبات والتحديات التي سببتها جائحة«كوفيد - 19». وحقق كلا المعرضين أعمالاً وصفقات تجارية تزيد قيمتها على 3.7 مليارات درهم خلال نسخة 2020، وبزيادة سنوية بنسبة بلغت 3.7 بالمائة.

وقال ووتر مولمان نائب الرئيس التنفيذي لشركة«إنفورما ماركيتس» المنظمة للحدثين انه كان لكل من معرضي آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط دور فعال في دعم طموحات الإمارات في أن تصبح مركزاً للرعاية الصحية والتجارة والأعمال، وتعد فرصة استضافة حدث حضوري كشهادة على استراتيجية التطعيم الناجحة التي تتبعها حكومة الإمارات مع التأكيد أيضاً على رغبة العاملين في مجال الرعاية الصحية للالتقاء معاً والتواصل ومناقشة مستقبل الصناعة والقيام بالأعمال التجارية وإبرام الصفقات.

وسيحضر النسخة الحية في المعرضين أكثر من 20 ألف متخصص في الرعاية الصحية والمختبرات والتجارة مع انضمام العديد منهم افتراضياً عبر الانترنت.

كما أدرج المعرضان هذا العام نسخة افتراضية منهما لمدة شهرين لتوفير إمكانية التوفيق بين الذكاء الاصطناعي والمحتوى الخاص بالصناعة لآلاف المشاركين الدوليين مع دعم الزائرين محلياً لجدولة اجتماعات حية وجهاً لوجه في الأحداث الحضورية لكلا المعرضين.

ويستضيف معرض «آراب هيلث» في عامه السادس والأربعين أكثر من 1500 شركة عارضة من 62 دولة و 20 جناحاً وطنياً متخصصاً للدول المشاركة بما فيها كل من ألمانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، وسيكون الابتكار والتكنولوجيا موضوعاً رئيسياً لهذه النسخة من المعرض بوجود نخبة من الشركات الكبيرة وقادة هذا المجال ومنها «كانون» و«فيليبس» لاستعراض آخر وأحدث منتجاتهم من المعدات الطبية وكل ما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية.

ويشهد مؤتمر «آراب هيلث 2021»مشاركة أكثر من 300 متحدث إقليمي ودولي من خلال تسعة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر يسمح كل مؤتمر منها للمشاركين بالتواصل وتطوير أفضل الممارسات الدولية وثلاثة مؤتمرات غير معتمدة حيث سيتم تسليط الضوء من خلالها على الابتكار في قطاع الرعاية الصحية بما في ذلك الأدوية الصيدلانية واكتشاف الأدوية والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والصحة الرقمية.

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