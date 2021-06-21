بدء إنشاء مختبر مراقبة جودة مياه الصرف بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن البدء بإنشاء مختبر مراقبة مياه الصرف الصحي في أبوظبي بهدف تحليل عينات مياه الصرف الصحي والكشف المبكر عن مسببات الأمراض المعدية والوقاية منها، والكشف عن المواد الخطرة والضارة، والحد منها للمحافظة على البيئة.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع في غضون 12 شهراً، وتعمل على تطويره «جي 42 للرعاية الصحية». وستستفيد من نتائج «مختبر مراقبة مياه الصرف الصحي في أبوظبي» كل من دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة البيئة في أبوظبي، وجهات أخرى، حيث سيكون المختبر قادراً على الكشف عن المخاطر الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية.

ومن جهته، قال المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: بذلت الدائرة جهوداً حثيثة للتأكد من جودة المياه المعالجة والتأكد من خلوها من أية ملوثات، خصوصاً خلال أزمة «كوفيد 19»، وبناءً على نجاح هذا البرنامج أطلقت دائرة الطاقة مختبر مراقبة جودة مياه الصرف الصحي لقيادة جهود فحص مياه الصرف الصحي والتأكد من خلوها من كل الأضرار الصحية والبيئية.

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