سيف الشامسي يكرم الموهوبين من منتسبي شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس، عدداً من الموهوبين من منتسبي شرطة الشارقة، وذلك ضمن مسابقة المواهب الشرطية، المعلن عنها بمختلف فئاتها ومستوياتها، بحضور الدكتور اللواء عبد القدوس العبيدلي ‏مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، إلى جانب عدد من منتسبي القيادة من ضباط وأفراد الشرطة، والمكرمين.

وشهد حفل التكريم عرضاً تقديمياً عن المسابقة، وتصنيف الفئات بها، والهدف الرئيس منها، فيما تم عرض مقطع فيديو تناول مقتطفات من أبرز النماذج الموهوبة المشاركة في المسابقة من منتسبي القيادة، والإعلان عن الشروط والأحكام المحددة للتقييم واختيار الفائزين.

وأكد اللواء الشامسي، في كلمته أمام الحضور، أن الهدف الحقيقي من مسابقة الموهوبين، الكشف عن المواهب الدفينة، وتشجيعها، ودعمها بالشكل الذي يتيح لها تطوير إمكاناتها وقدراتها، بما يعود بالفائدة على مستوى الفرد، وعلى عمله، من خلال ما يمكن تقديمه من أفكار إبداعية وابتكارات، من شأنها الارتقاء بمنظومة العمل.

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