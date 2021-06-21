مجلس قيادات شرطة دبي يستعرض مؤشر الشعور بالأمن في الإمارة

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس القيادات العليا في شرطة دبي، حيث استعرض الحضور مؤشر الشعور بالأمن في الإمارة.

ورحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالحضور، مثمناً مشاركة الطلبة المرشحين من أكاديمية شرطة دبي وممثلي مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات في الاجتماع، مما يساهم في تعزيز وغرس مفاهيم العمل والمشاركة المجتمعية في نفوسهم، وتنمية مهاراتهم العملية في مختلف المجالات.

واستعرض اللواء عبدالقدوس العبيدلي، الآلية الجديدة لاختبار الضباط في المناصب القيادية من خلال اعتماد نظام الكتروني يقيس الكفاءات بطريقة ابتكارية تكشف عن الكفاءات التي تفوق التوقعات في أدائها الأمني، بحيث تتم عملية التطوير من قبل هؤلاء القادة وإدارتهم للعنصر البشري بإبداع وابتكار لتحقيق استراتيجية شرطة دبي للـ 50 عاماً القادمة.

وقدم العقيد عبدالله حسن مفتاح، مدير إدارة الأداء والتحفيز الوظيفي في الإدارة العامة للموارد البشرية، شرحاً حول مبادرة «معاً لدعم إكسبو2020» التي تهدف إلى زيارة موظفي شرطة دبي للمعرض من خلال عمل رابط الكتروني خاص لشراء تذاكر المعرض وربطه ببرنامج «كفو» أحد البرامج النوعية في نظام الموارد البشرية بشرطة دبي، وهو عبارة عن نظام إلكتروني يجمع بشكل تلقائي مجموعة من النقاط التحفيزية للموظفين المبنية على ما يحصل عليه الموظف من حوافز تقديراً لإنجازاته في العمل ومشاركاته الاجتماعية والتطوعية.

نتائج

وبدوره، استعرض المقدم فيصل الخميري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، نتائج مؤشر الشعور بالأمن لقاطني إمارة دبي، والذي تم إجراؤه من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ويعتبر المؤشر ضمن المؤشرات المعتمدة في الأجندة الوطنية.

آلية

قدمت لينا أحمد شاكر من إدارة التخطيط الاستراتيجي، آلية تطبيق خطة دبي الحضرية وتأثيرها على استراتيجية شرطة دبي المستقبلية، بينما قدمت فاطمة أهلي نتائج المؤشرات الحيوية للإدارات العامة ومراكز الشرطة والتي تُمكن أعضاء مجلس القيادات العليا من الاطلاع على النتائج الدورية للأداء المؤسسي في جميع القطاعات الشرطية.

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