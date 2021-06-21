اليوم بداية فصل الصيف في الدولة

المصدر: (أبوظبي ـ مصطفى خليفة)

تشهد الدولة اليوم الاثنين 21 يونيو بداية فصل الصيف جغرافياً ليكون أطول نهار وأقصر ليل في العام، حيث تتعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان 23.27 درجة شمالاً، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة، وزيادة الإحساس بالرطوبة المرتفعة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد يسيطر خلال هذه الفترة الممتدة من 21 يونيو إلى 22 سبتمبر امتداد منخفض الهند الموسمي حيث تؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة، ويمتد تأثير المنخفض الممتد على الدولة من جهة الشرق ويعمل على زيادة كميات بخار الماء والرطوبة في الجو.

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