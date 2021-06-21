محمد بن راشد للإسكان تنجز 60 % من تصميم مبنى عود المطينة 3

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

أفاد المهندس عبدالله الشحي مدير إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان» بأن مشروع إنشاء مبنى سكني «أرضي + 4 طوابق» بمنطقة عود المطينة الثالثة، بلغت نسبة إنجازه 60% من أعمال التصميم، إذ تم إنجاز مرحلة إعداد مسودة المخططات النهائية، وجارٍ تجهيز المخططات النهائية ومستندات المناقصة لطرح المشروع بين المقاولين.

مسكن أخضر

وتعزز المؤسسة معايير الاستدامة في مختلف مشروعاتها السكنية، من خلال استخدام الأنظمة الخضراء المستدامة وأنظمة توفير الطاقة، مثل مشروع «المسكن الأخضر»، إذ يتم تطبيق نظام «جرين مت» في زراعة المسطحات الخضراء على سطح المسكن المؤلف من عدة طبقات بسماكة وسطية 25 سنتيمتراً، فيما يشكل ذلك حماية إضافية وعزلاً حرارياً للمسكن من أشعة الشمس، وبالتالي التقليل من الطاقة اللازمة لتبريده، فضلاً عن زراعة جزء من الواجهة الأمامية للمسكن ما يضفي لمسة جمالية على المسكن.

معالجة

وتعالج المؤسسة المياه الرمادية التي تنتج عن «مياه الغسيل والشطف» في المسكن والتي تشكل نسبة 55-75% من إجمالي المياه الناتجة من المسكن، إذ تم تحويلها إلى مياه صالحة للري من خلال بناء خزان خرساني لمعالجة المياه الرمادية تحت الأرض في الحديقة الخلفية للمسكن، ومجهز بالتجهيزات والتوصيلات الإلكتروميكانيكية اللازمة كافة، إذ يتم توفير نسبة 30 إلى 40% من المياه من خلال معالجة المياه الرمادية.

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