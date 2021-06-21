35 ألف خدمة صيانة قدمها «أبوظبي للخدمات الفنية» خلال 3 أشهر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تمكن مركز أبوظبي للخدمات الفنية «أحد مراكز الأعمال التابعة لمواصلات الإمارات» من تقديم 34681 خدمة صيانة فنية خلال الربع الأول من العام الجاري، استفادت منها 34.645 مركبة متنوعة عائدة إلى 56 متعاملاً في القطاعين الحكومي والخاص.

وأفاد عبد اللطيف الأنصاري مدير الخدمات الفنية بأبوظبي: إن الطلب على خدمات الصيانة انخفض في الربع الأول من العام الحالي 2021 بمقدار 26% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من العام الماضي، حيث تم تقديم خدمات الصيانة حينها لـ46.720 مركبة خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 34.645 مركبة خلال الربع الأول لعام 2021.

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