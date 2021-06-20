251 بحثاً ضمن جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

المصدر: عجمان - وام

تنافس 251 عملاً بحثياً في جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم في دورتها الـ38 شارك فيها نخبة من الباحثين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعدد 243 عملاً مشاركاً، و8 أبحاث مشاركة من دول الوطن العربي في مجالات البحوث العلمية التطبيقية والعلوم البحتة والهندسة والدراسات الإنسانية والإبداع الأدبي.

جاء ذلك خلال عقد مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم اجتماعه الثامن، بمقر جمعية أم المؤمنين بعجمان برئاسة الدكتور خليفة راشد الشعالي، وحضور الأعضاء الدكتور عبد الله محمد الشامسي، والدكتورة آمنـة خليفـة آل علـي، والدكتور عبدالله عبدالرحمن السعيدي، والدكتور خالد عبدالرحمن الخاجة، والدكتور سيف الشعالي، والدكتورة نهلة القاسمي، وأحمد حـبيب آل غريب، ونجيبـة محمـد الرفاعـي، ورجاء حسن النومان، وميس عارف، أمينة سر الجائزة.

الأعمال المشاركة

واستعرض المجلس في الاجتماع إحصائية الأعمال المشاركة في المسابقة الـ38 لعام 2021، حيث بلغ مجمل الأعمال المشاركة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 323 عملاً مشاركاً، استبعد منها 80 عملاً لعدم استيفائها لشروط الجائزة ليصبح عدد المشاركات التي دخلت المنافسة 243 مشاركة، وتصدرت المملكة العربية السعودية المشاركات بـ 106 أعمال، تلتها الأعمال المشاركة من دولة الإمارات العربية المتحدة وبلغت 56 عملاً، وفي المرتبة الثالثة جاءت المشاركات من سلطنة عُمان وبلغ عددها 38 عملاً، تلتها البحرين بـ35 عملاً، ثم الكويت بـ 6 أعمال، أما قطر فشاركت بعملين.

أما مشاركات الوطن العربي التي اقتصرت على مجال الهندسة، فقد بلغت 29 عملاً مشاركاً، استبعد منها 21 عملاً ليصبح عدد المشاركات التي دخلت المنافسة 8 أعمال فقط من مصر والأردن وسوريا والعراق وفلسطين، ليصبح عدد المشاركات جميعها 251 مشاركة.

فروع الجائزة

وتنافست الأعمال المشاركة على مختلف فروع الجائزة التي تشمل البحوث العلمية التطبيقية والعلوم البحتة، وبلغ عدد المشاركات فيها 14 عملاً من إجمالي الأعمال المشاركة، ثم مجال الدراسات الإنسـانية وشارك فيها 87 عملاً، أما في مجال الإبداع الأدبي، فقد بلغت المشاركات في هذا المجال 142 مشاركة.

واعتمد مجلس أمناء الجائزة ما يزيد على 100 محكم من المختصين لتحكيم الأعمال المشاركة في المسابقة علماً بأن اختيار المحكمين تم وفق رؤية دقيقة رُوعي فيها التخصص الدقيق والدرجة العلمية للمحكم حتى تحقق نتائج التحكيم العدالة لجميع المشاركين في الجائزة. ومن المتوقع الإعلان عن أسماء الفائزين في نهاية شهر أكتوبر 2021.

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