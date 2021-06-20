لمياء النومان: 1374 منشأة انضمت لـ «الشارقة للسلامة والصحة المهنية» خلال 5 أشهر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت المهندسة لمياء النومان مدير إدارة الخدمات المساندة بهيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، لـ «البيان»، أن نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، يهدف إلى ضمان سلامة جميع العاملين والمتأثرين بأنشطة أصحاب العمل في كافة المنشآت بإمارة الشارقة، ويعد النظام الأول من نوعه في الدولة، الذي يشمل الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة، حيث يقدم أدلة تفصيلية، ترشد أصحاب العمل إلى الطرق المثلى للقيام بالأنشطة الخطرة، تفادياً لوقوع الحوادث، مبينة أن الهيئة خرجت 1830 متدرباً من معهد السلامة للتدريب الوقائي، وفتشت على 2371 ومنشأة بالشارقة، كما تم تسجيل 1374 منشأة خلال 5 أشهر.



دبلوم مهني



وأوضحت أنه تم تخريج 1830 متدرباً بمعهد سلامة للتدريب الوقائي، في الـ 5 أشهر الماضية، من خريجي الدبلوم المهني، لتدريب مدربي الصحة والسلامة المهنية، حيث تم اختيارهم من موظفي الجهات الحكومية، وتلقوا الدراسة في مركز التعليم المستمر بجامعة الشارقة، إضافة إلى موظفي الدوائر الحكومية، شمل التدريب المعنيين بالسلامة والصحة المهنية، ونظراً للظروف الصحية بسبب جائحة «كورونا»، فقد تم التدريب «عن بعد» عبر البرامج الإلكترونية المتخصصة، مبينة أن الدبلوم المهني يهدف إلى إنشاء سفراء للسلامة والصحة المهنية في مختلف الجهات، ليقوموا بدورهم بتدريب وتأهيل زملائهم في مجال العمل بإجراءات السلامة، لرفع مستوى الوعي الوقائي لدى أكبر شريحة ممكنة بالمجتمع.



زمن الاستجابة



وأضافت المهندسة النومان، أن عدد المنشآت المسجلة في نظام «أمان» في الـ 5 أشهر من العام الجاري، بلغ 1374 منشأة، كما أن نظام الإنذار المبكر «أمان»، يؤدي إلى تقليل زمن الاستجابة للحرائق وتفادي تفاقمها، ويعمل على مراقبة صلاحية أنظمة الإنذار والحريق في المنشآت، والتأكد من فعاليتها، ما يؤدي إلى خفض معدلات الحوادث، وذلك للارتقاء بآليات الوقاية من الحرائق، وإرساء أفضل الممارسات، وصولاً إلى مجتمع آمن خالٍ من الأخطار، حيث تقدم الهيئة خدمة أمان بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع، إذ إن الهدف من الخدمة، هو توفير أعلى معدلات السلامة للأفراد، لافتة إلى أن هيئة الوقاية والسلامة، فتشت على 2371 منشأة بالشارقة، وذلك تماشياً مع خطتها السنوية لتفتيش المنشآت والمباني في الإمارة، حيث استهدفت المنشآت التجارية في المناطق الصناعية في مدينة الشارقة.

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