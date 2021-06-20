اليوم تخريج 25 مبرمجاً من منتسبي شرطة الشارقة ضمن «100 مبرمج»

المصدر: الشارقة - وام

كشفت شرطة الشارقة أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد فتح باب الترشح لمنتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة للالتحاق بمبادرة «100 مبرمج» التي ستشهد ملامح جديدة سيتم الإعلان عنها اليوم خلال حفل تخريج 25 مبرمجاً من منتسبي شرطة الشارقة ضمن مبادرة «100 مبرمج» لفتح أبواب تعاون مع جهات مختلفة تحقيقاً للشراكة المجتمعية والمؤسسية بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وكل الجهات الأخرى.

وتحتفل القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم بتخريج 25 مبرمجاً من منتسبي شرطة الشارقة ضمن مبادرة «100 مبرمج» بالتعاون مع كليات التقنية العليا بالشارقة.

وقال النقيب حميد خلفان الكندي رئيس قسم التميز المؤسسي رئيس مجلس شباب شرطة الشارقة: إن مبادرة 100 مبرمج هي إحدى المبادرات التي أطلقها مجلس شباب شرطة الشارقة المبنية على احتياجات الشباب وتمت بلورتها في مجموعة من البرامج والمبادرات والأنشطة ضمن مراحل زمنية.

وأشار إلى أن رؤية «100 مبرمج» تتلخص أن تكون القيادة العامة لشرطة الشارقة الجهة الأمنية الرائدة في مجال التقنيات والخدمات الذكية، ورسالتها تتمحور حول العمل على تأهيل كوادر بشرية في مجال التقنيات الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع الجهات الأمنية. ولفت إلى أن من أهم أهداف المبادرة هو تعزيز القدرات التقنية من خلال تأهيل الموارد البشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير أساليب الكشف عن الجريمة وفق منظومة تقنية مطورة إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات الذكية للمتعاملين ما يحقق رفاهية وجودة حياة المجتمع وتطوير النظم والبرامج التقنية المستخدمة لتعزيز النظم الإدارية.

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