«تنمية المجتمع» تنظم يوماً مفتوحاً للمنتسبين لبرنامج التمكين

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، يوم توظيف مفتوحاً بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، وذلك لإتاحة المجال للمنتسبين إلى برنامج التمكين التابع للهيئة، للحصول على فرص وظيفية في محال كارفور بما يساعدهم على تعزيز استقلاليتهم المالية وتحسين ظروفهم المعيشية.

ويعد تمكين المستحقين للمساعدات المالية، أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لهيئة تنمية المجتمع، ويساهم التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الرائدة مثل مجموعة ماجد الفطيم، في إيجاد فرص وظيفية لمنتسبي برنامج التمكين ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع معتدين بالنفس معتمدين على الذات قادرين على بناء أسرة ومواجهة متطلبات الحياة.

وتتضمن الفرص الوظيفية التي تطرحها مجموعة ماجد الفطيم في سلسلة محال كارفور، وظائف في خدمة العملاء، ووظائف في إدارة المستودعات ووظائف في أمانة الصندوق (كاشير). ويوفر اليوم المفتوح للتوظيف فرصة عقد المقابلات الشخصية للأشخاص الذين تم اختيارهم من قبل الهيئة بناء على توافر عدد من المعاير الأساسية لديهم والمتعلقة بالعمر وبمستواهم التعليمي وإمكان التحدث باللغة الإنجليزية وقدرتهم على شغل هذا النوع من الوظائف.

وبين يوسف بن لاحج، مدير إدارة التمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع أهمية زيادة نسبة المنضمين إلى قطاع التجزئة من المواطنين مؤكداً أنه أحد أكثر القطاعات حيوية ونشاطاً في الدولة ويوفر بشكل مستمر فرصاً وظيفية متنوعة وواعدة.

وأضاف: «تتبنى الهيئة استراتيجية تسعى إلى توفير حلول مستدامة تعالج التحديات الحالية وتستشرف متطلبات القطاع الاجتماعي المستقبلية. ونؤمن بأن تأهيل الأفراد والأسر بما يتلاءم مع إمكاناتهم وقدراتهم الفردية للعيش باستقلالية، هو الأسلوب الأمثل لتحقيق تكافؤ اجتماعي وحصول مختلف شرائح المجتمع على حقوقهم بشكل عادل. ونعمل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية بشكل حثيث لإيجاد فرص متنوعة للأفراد القادرين على العمل فضلاً عن إكسابهم المهارات التعليمية والوظيفية الأساسية لشغل فرص وظيفية مناسبة لهم».

وتعمل برامج التمكين في هيئة تنمية المجتمع على بناء القدرات والمهارات الشخصية والوظيفية للفئة المستهدفة بهدف إعدادها للدخول في سوق العمل أو تطوير مهاراتها لإدارة وتنمية مشاريعها التجارية الخاصة.

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