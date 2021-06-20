«الوطني»: 6 زيارات ميدانية للاطلاع على خدمات أقسام الصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

نظمت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، في الفترة من 13-20 يونيو الجاري، ست زيارات ميدانية للاطلاع على الخدمات المقدمة في أقسام الصحة النفسية في عدد من مستشفيات الدولة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية.

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان رئيسة اللجنة إنه وفقاً لخطة المجلس الرقابية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر وخطة عمل اللجنة لمناقشة الموضوع العام بشكل تفصيلي وشامل، قامت اللجنة بعدد من الزيارات الميدانية لمستشفيات الدولة، ومنها: مستشفى الأمل وراشد في إمارة دبي، ومستشفيات القاسمي والكويت وخورفكان في إمارة الشارقة، ومستشفى الفجيرة في إمارة الفجيرة، بهدف الاطلاع من قرب على الخدمات المقدمة لمراجعي أقسام الصحة النفسية، والتعرف إلى التحديات وتقديم التوصيات التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات بما يتفق مع المعايير العالمية.

وأوضحت أنه تم من خلال الزيارات الميدانية الاطلاع على مستوى الخدمات الصحية والبرامج العلاجية المقدمة لمراجعي أقسام الصحة النفسية وكيفية التعامل معهم، والطاقة الاستيعابية من توافر أسرة وأجهزة طبية للتعامل مع الحالات كافة، كما تم الاطلاع على آراء واقتراحات وملاحظات الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المستشفيات، والتعرف إلى احتياجات المراجعين.

وتابعت ناعمة الشرهان إن المجلس الوطني الاتحادي يضع في مقدمة أولوياته متابعة مستوى جميع الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع ومنها القطاع الصحي، لضمان توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية والوقائية وأفضل الممارسات والخدمات العلاجية عالية الجودة، وانطلاقاً من السعي لتوفير أفضل الاستشارات والخدمات العلاجية النفسية الممكنة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وستتم مناقشة جميع الملاحظات والاقتراحات والتحديات مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع وصوغ المناسب منها كتوصيات وتضمينها في تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع.

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