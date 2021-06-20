«إسلامية دبي» تطلق دوراتها العلمية الصيفية عن بعد

المصدر: دبي-البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي متمثلة بإدارة البرامج المعرفية الإسلامية عن تنفيذ مجموعة من الدورات العلمية الصيفية للعام 2021 للسيدات والفتيات باستخدام تقنيات الاتصال المرئي – عن بعد، حيث تقدم الدورات نخبة من المعلمات المختصات في مجال العلوم الشرعية لتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى الفئة المستهدفة، إذ تناولت الدورات موضوعات متعددة في العقيدة والفقه وغيرها.

وأكدت الدكتورة حمدة أحمد المهيري، مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، أن إقامة الدورات العلمية الصيفية تدعم العملية التعليمية للمساهمة في تعزيز الفكر الإسلامي الوسطي، بين مختلف شرائح المجتمع ورفع مستوى مخرجات الفئات المستهدفة، مضيفة أن الدورات سيتم تنفيذها حتى انتهاء الإجازة الصيفية.

وتفصيلاً، ستقدم علياء حسن دورة علمية بعنوان تحقيق الرجاء في تثبيت سورة النساء، كل أحد واثنين وخميس، بينما ستقدم الأستاذة عواطف الشحي دورتين علميتين حول «الدعاء هو العبادة» كل يوم اثنين، إضافة إلى «سورة الفتح مآثر ومقاصد» كل يوم أربعاء، في حين ستتطرق الدكتورة نجاة علوي إلى الدورة الخاصة بـ «العالم الخفي: عالم وأسرار» كل يوم ثلاثاء، ومن الأحد إلى الخميس ستعرض الأستاذة حصة عبد الله دورة علمية عن «الأربعين في حقوق رب العالمين».

ويمكن الاطلاع على تفاصيل جدول الدورات العلمية الصيفية للعام 2021 من خلال زيارة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أو التواصل مع الرقم المجاني 800600، أو عبر البريد الإلكتروني للدائرة customer.service@iacad.gov.ae.

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