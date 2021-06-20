50 % خصماً لحاملي بطاقة «تستاهل» في مستشفى عجمان التخصصي

المصدر: عجمان- البيان

وقع مكتب شؤون المواطنين في عجمان، ومستشفى عجمان التخصصي العام مذكرة تفاهم، بهدف توفير الخدمات الصحية للمواطنين من أبناء الإمارة بأسعار مخفضة، حيث تتضمن المذكرة تقديم خصومات بنسبة 50% لحاملي بطاقة «تستاهل» وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وقع المذكرة الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، المدير العام لمكتب شؤون المواطنين وفاطمة علي بن عمير، المدير العام للمستشفى بالوكالة، وذلك بحضور مريم علي المعمري المديرة التنفيذية لمكتب شؤون المواطنين.

وأكد الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي- عقب التوقيع- حرص مكتب شؤون المواطنين على تنفيذ المبادرات، التي تهدف إلى إسعاد المواطنين، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم مع مستشفى عجمان التخصصي تأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مكتب شؤون المواطنين، بتعزيز مستوى التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية، وتوحيد الجهود من خلال تسخير كل الإمكانات المتاحة، وبما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين كل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز