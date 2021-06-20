محمد بن راشد يوجه بأن تكون أكثر من 80 % من جلسات التقاضي عن بعد

المصدر: دبي - البيان

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، وزارة العدل بأن تكون أكثر من 80 % من جلسات التقاضي عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021، مؤكدا سموه أن دولة الإمارات نجحت في تبني أنظمة للتقاضي عن بعد خلال جائحة كوفيد 19، مشيراً سموه إلى أن هدفنا أن نكون الأسرع والأفضل والأعدل في خدمات القضاء

وقال سموه في حسابه على تويتر"نجحت دولة الإمارات في تبني أنظمة للتقاضي عن بعد خلال جائحة كوفيد 19 .. وجهنا اليوم وزارة العدل بأن تكون أكثر من 80% من جلسات التقاضي عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021 .. هدفنا أن نكون الأسرع والأفضل والأعدل في خدمات القضاء"..

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