"طرق دبي" تفوز بالجائزة الماسية بالتعامل مع كورونا من جامعة هارفارد

المصدر: دبي- البيان

تعزيزا للجهود التي تبذلها حكومة دبي لمكافحة جائحة "كوفيد-19"، والعودة التدريجية للأنشطة التجارية والسياحية وكذلك الحياة الطبيعية، وتأكيدا لسمعة المدينة كوجهة عالمية آمنة لاتباعها أفضل الإجراءات الوقائية في التعامل مع الجائحة، فازت هيئة الطرق والمواصلات بالجائزة الماسية في فئة "التعامل مع كوفيد-19" لعام 2021 مقدمة من مجلس الأعمال بجامعة هارفارد، وذلك تقديراً للنتائج البارزة في التعامل مع الوباء.

وتعد جوائز مجلس الأعمال الدولي بجامعة هارفارد من الجوائز الدولية المرموقة التي تأسست لتقدير الجهود العالمية في مجال إدارة الجودة الشاملة ومساعدة المنظمات والمؤسسات في تحقيق استراتيجياتهم التنظيمية، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال توفير خدمات/ منتجات عالية الجودة وتلبية احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم.

وقد أجرت اللجنة التابعة لمجلس الأعمال بجامعة هارفارد تقييما شاملا لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات إدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال التي اتخذتها الهيئة لحماية ركاب المواصلات العامة ومتعامليها المستفيدين من خدماتها، إضافة إلى حماية موظفيها، الذين يعملون في مختلف المنشآت التابعة لها مع التمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات في أعلى المستويات.

وقد أكد السيد ناصر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية على المرونة التي أبدتها الهيئة في التعاطي مع الجائحة، وتسخير طاقاتها على مختلف المستويات لإدارة أزمة كوفيد 19، وتشكيل فريق خاص في مارس 2020، من أجل التعامل بسرعة وكفاءة عالية مع المستجدات والتطورات العالمية، مشيراً إلى أن قيادة الهيئة طورت رؤية شاملة بناء على الأولويات الحكومية المحلية والاتحادية، والمعايير الخاصة بأفضل الممارسات في مختلف الدول المتقدمة عالمياً في هذا المجال، والبقاء على اطلاع دائم على أهم البيانات والمستجدات الآنية ".

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية أن الأولويات التنظيمية للقيادة خلال أزمة كوفيد-19 شملت حماية موظفي هيئة الطرق والمواصلات والركاب والجمهور، واستمرار شبكة المواصلات خلال الأزمات كخدمة أساسية، واستمرار تقديم خدمات الهيئة للعملاء، بالإضافة إلى تقديم الدعم للجهات الحكومية المختلفة في التعامل مع الجائحة".

أفضل الممارسات

وعبر المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية عن سروره بحصول هيئة الطرق والمواصلات على المستوى الماسي من هذه الجائزة، من مؤسسة عالمية مرموقة في مجال تقييم الجهود الاستراتيجية، حيث يجدر بالذكر أنه تم تصنيف هيئة الطرق والمواصلات من ضمن الأوائل على مستوى الفائزين ككل بين جميع فئات وتصنيفات الجائزة. وهو ما يعكس كفاءة وفعالية الإجراءات الاحترازية والوقائية، والاحترافية التي اتخذتها الهيئة منذ بداية الجائحة حتى الآن منهج عمل في جميع وسائل النقل والمنشآت التابعة لها.

وقال: طبقت هيئة الطرق والمواصلات أفضل الممارسات العالمية في تعاملها مع جائحة كورونا، لتوفير بيئة آمنة وصحية للجميع، حيث ركزت الهيئة على ثلاثة محاور، هي ضمان المحافظة على صحة جميع الموظفين عن طريق توفير بيئة العمل سليمة وآمنة، والتأكد من سلامة جميع مرافق الهيئة ووسائل المواصلات العامة من مخاطر الجائحة لضمان استمرارية تقديم الخدمات في الامارة، والاستمرار في دعم جهود حكومة دبي في مواجهة تداعيات الجائحة".

وأضاف قائلا: "تمكنت الهيئة من الاستمرار في تقديم جميع خدماتها للمتعاملين، وذلك بفضل نهجها المبتكر في تحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية تقدمها عبر أربع قنوات رقمية وموقع إلكتروني على مدار الساعة، إلى جانب استمرارية سير العمل في المشاريع الاستراتيجية وفقاً للبرامج الزمنية المعتمدة، وذلك بفضل تطبيقها لسياسة محكمة لإدارة المشاريع تتضمن وضع خطط استجابة للمخاطر التي قد تواجه المشاريع للتغلب على مختلف التحديات".

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة حصلت العام الماضي على المستوى المتميز (شهادة تأكيد الإجراءات الوقائية لكوفيد-19) مقدمة من شركة "دي إن في - جي إل" النرويجية، وهي من الجهات العالمية الرائدة في تقييم برامج مكافحة العدوى وإدارة المخاطر المصاحبة لها بما في ذلك الأداء المتعلق بالإجراءات الصحية والوقائية، والتي أجرت الشركة مسحا ميدانيا وتقييما شاملا لجميع الإجراءات الصحية والوقائية الاحترازية التي اتخذتها الهيئة لحماية ركاب المواصلات العامة ومتعامليها المستفيدين من خدماتها، إضافة إلى حماية موظفيها، الذين يعملون في مختلف المنشآت التابعة لها.

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