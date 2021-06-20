شرطة عجمان تكرم شخصاً لشجاعته في إنقاذ امرأة من الغرق

المصدر: عجمان - البيان

كرم المقدم غيث خليفة سالم الكعبي مدير مركز شرطة المدينة الشامل في شرطة عجمان محمد نغمان «باكستاني» الجنسية، وذلك لشجاعته ومروءته وإقدامه على إنقاذ امرأة آسيوية من الجنسية السريلانكية تبلغ من العمر 58 عاماً من الغرق بمرسى عجمان.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما شاهد محمد نغمان أثناء ممارسته رياضة المشي بالقرب من مرسى عجمان امرأة تغرق، فأسرع إلى مساعدتها وقفز في البحر وأمسك بها إلى أن حضر أفراد إدارة الدفاع المدني بعجمان وقاموا بإخراجها لتلقي العلاج.

وسلم مدير مركز شرطة المدينة الشامل شهادة تقدير ومكافأة مالية للمكرم، مشيداً بشجاعته وسرعة استجابته ومبادرته الفعالة في إنقاذ حياة إنسان من الغرق، وتعاونه الإيجابي مع شرطة عجمان في تعزيز الأمن والحفاظ على الأرواح والممتلكات ما يعكس الصورة الإيجابية عن حبهم وإخلاصهم لهذا الوطن الغالي، داعياً أفراد المجتمع إلى الاقتداء بمثل هذه الأخلاق والصفات الحميدة، وعدم التردد والتراجع في إنقاذ ومساعدة أي شخص محتاج للمساعدة.

ومن جانبه تقدم محمد نغمان بجزيل الشكر والتقدير لشرطة عجمان، مؤكداً أن ما قام به هو واجب وطني وأخلاقي تجاه من يفني وقته وجهده لتوفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع، متمنين لشرطة عجمان والعاملين فيها دوام التوفيق والسداد والتميز.

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