«بيئة أبوظبي» تعلن عن الفائزين في تحدي البلاستيك للقادة الشباب

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي عن الفائزين في تحدي البلاستيك للقادة الشباب، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للسلاحف البحرية، حيث تم إطلاق التحدي في شهر مارس، بمناسبة اليوم العالمي للمياه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكان مصمماً لتوعية الطلاب حول الضرر الناجم عن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ودعوتهم للمشاركة في مكافحة هذا التحدي العالمي، وأن يصبحوا من قادة التغيير في المستقبل.

وتم الإعلان عن 20 فائراً من 3 مدارس، ويهدف التحدي إلى إقناع جيل الشباب بإعادة النظر في استهلاكهم للبلاستيك، وفهم كيف يؤثر التلوث البلاستيكي سلباً على حياة المحيطات والكائنات البحرية الأخرى وعلى اليابسة، كما يشجعهم على إيجاد حلول لتقليل استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ويدعوهم لتحفيز الأصدقاء والعائلة والمدارس ومجتمعاتهم للمشاركة في التحدي، والانضمام إلى جيل كامل من القادة الشباب الذين يناصرون التغيير في العالم.

ويستهدف التحدي الطلاب الذين يتراوح أعمارهم بين 11 إلى 18 عاماً، بالإضافة إلى أعضاء النوادي البيئية في 20 مدرسة من المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، على ألا يزيد عدد المشاركين على 50 طالباً من كل مدرسة من شبكة المدارس المستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز