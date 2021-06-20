غدا أول أيام فصل الصيف في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تشهد الإمارات يوم غد الاثنين 21 يونيو بداية فصل الصيف جغرافيا، ليكون أطول نهارا وأقصر ليل في العام، حيث تتعامد الشمس ظاهريا على مدار السرطان 23.27 درجة شمالا، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة، وزيادة الإحساس بالرطوبة المرتفعة.

ويحدد بداية الصيف الجغرافي أو الفلكي الميل الدقيق في مدار الأرض وموقعها السنوي في النظام الشمسي، وتحديداً عندما تكون الشمس مباشرة فوق مدار السرطان عند الظهيرة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد يسيطر خلال هذه الفترة الممتدة من 21 يونيو إلى 22 سبتمبر امتداد منخفض الهند الموسمي حيث تؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة، ويمتد تأثير المنخفض الممتد على الدولة من جهة الشرق ويعمل على زيادة كميات بخار الماء والرطوبة في الجو ومع تواجد امتدادات جوية أخرى تؤدي إلى تكوّن السحب الركامية على الجبال الشرقية وسقوط الأمطار، وكذلك نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة.

وينتهي فصل الصيف فلكيا في الثلث الأخير من شهر سبتمبر من كل عام وبالتحديد في 22 سبتمبر ليبدأ فصل الخريف حيث تبدأ معه درجات الحرارة في الإنخفاض التدريجي خاصة أثناء الليل، وذلك بتعامد الشمس على خط الإستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا جنوبا نحو مدار الجدي.

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