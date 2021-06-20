تنويه مهم من سفارة الإمارات في أديس ابابا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت سفارة دولة الإمارات في أديس ابابا أنه تم ايقاف إصدار التأشيرات الإلكترونية.

وأضافت أنه يرجى التكرم بضرورة الحصول على تأشيرات الدخول لأثيوبيا عبر السفارة والقنصلية الأثيوبية في الدولة حتى إشعار آخر.

وأضافت السفارة في حسابها على تويتر" تود سفارة دولة الإمارات في أديس ابابا أن تلفت عناية مواطني الدولة والراغبين بزيارة اثيوبيا أنه تم ايقاف اصدار التأشيرات الإلكترونية وعليه يرجى التكرم بضرورة الحصول على تأشيرات الدخول لأثيوبيا عبر السفارة والقنصلية الأثيوبية في الدولة حتى اشعار اخر".

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