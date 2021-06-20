هيئة البيئة والمحميات الطبيعية تشارك في تشريح حوت برايدي بالتعاون مع جامعة زايد

المصدر: وام

عثرت الفرق المختصة على حوت برايدي نافقا في مياه دبي ويبلغ طوله أكثر من 12 متراً، وبفضل التعاون بين هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وجامعة زايد، تم إجراء تشريح كامل لجثة الحوت بنجاح، وجمع العينات القيمة التي ستساعد على فهم أفضل لحالة هذا النوع وبيئته في المنطقة ودعم الحفاظ على هذه الكائنات البحرية المهيبة في نهاية المطاف.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية:" جاء هذا العمل "تشريح جثة حوت برايدي"، من ضمن البرنامج الذي أطلقته هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الذي حمل اسم برنامج الشارقة للاستجابة لجنوح الحياة البحرية، و الغرض من التشريح هو التعرف على أسباب النفوق و لأغراض البحث العلمي الأخرى و التي تدعم ملف البرنامج.

ويتميز حوت برايدي بأنه مصقول وناعم، ولون جلده رمادي داكن من الأعلى، وأبيض من الأسفل، ويوجد فقط في منطقة المحيط الهادي الهندي".

ولفتت إلى أنه تم العثور على الحوت نافقا في قناة جبل علي بواسطة فريق طوارئ موانئ دبي العالمية الذي قام بجر الحيوان في الميناء وبفضل سلسلة من الاتصالات تم استعادة جسد الحيوان بنجاح ونقله إلى منطقة كان من الممكن فيها إجراء عملية نقل آمنة وتشريح كامل.

وأضافت تم التعرف بنجاح على ذكر حوت بريدي الذي يبلغ طوله 12,38 متراً ويبلغ وزنه 15 طناً، حيث أن تطبيق "بروتوكول التفاعل الخارجي للتقييم البشري" لم يكشف عن أي دليل واضح على تشابك الحطام البحري أو ارتطام السفن، كما لم يلاحظ أي أثر للوجبات الحديثة في المعدة، ولوحظ عدد من الطفيليات في عدة أعضاء، وسيتم استخدام العينات التي تم جمعها للتحقق من حالة الأعضاء المختلفة، والمعايير السمية، بالإضافة إلى الملف الجيني للحيوان مشيرة الى ان حيتان بريدي تاتي نادرة، لكنها منتشرة في الخليج العربي وبحر العرب، ويتم التعرف حالياً على نوعين من حيتان بريدي، مع احتمال أن يتضمن أحدهما نوعين فرعيين مختلفين، هما شكل أعمق وأكبر وشكل ساحلي أصغر، ويمكن أن يصل طوله كحد أقصى إلى 15 متراً ووزنه إلى 40 طناً.

وتاريخياً، استهدفت حيتان بريدي في المنطقة العربية عمليات صيد الحيتان السوفيتية (الاتحاد السوفياتي السابق)، التي كانت نشطة حتى منتصف عام 1960، وسجلت مقتل ما يصل إلى 849 حوتاً، لكن ليس لدينا أي تقدير للوضع الحالي لهذا النوع وأعداده في المنطقة وفي مياه دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن أن يحدث وجود هذه الحيوانات فرقًا كبيرًا في دعم الحفاظ عليها.

وتسعى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، باعتبارها السلطة البيئية المختصة في الإمارة، إلى حماية البيئة والمحميات الطبيعية والحياة الفطرية وتنوعها الحيوي من خلال إجراء الدراسات والأبحاث العلمية و وضع الأسس القانونية و الإدارية الخاصة بمراقبة التلوث، بالإضافة إلى وضع السياسات المناسبة للتوعية والتثقيف البيئي من خلال نشر الإصدارات التوعوية التثقيفية، وتنفيذ البرامج وإطلاق الحملات المختصة في مجال التوعية والتثقيف البيئي، ودعم مبدأ التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية بالإضافة إلى سعيها لتكون المصدر والمرجع الأساسي في إمارة الشارقة للمعلومات البيئية و الحياة الفطرية.

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