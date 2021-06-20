"التربية" تفتح باب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي لطلبة الثاني عشر
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعادة فتح باب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية لطلبة الصف الثاني عشر لعام 2020 - 2021، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو إلى 29 يوليو 2021.
كما أعلنت الوزارة عن إغلاق باب التقديم لبرنامج البعثات الخارجية للعام 2021 - 2022، لخريجي الثانوية العامة في السنوات السابقة، والطلبة المحولين من مؤسسات تعليمية أخرى والراغبين بدراسة أحد برامج الدراسات العليا، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب القبول للعام الدراسي القادم 2022 - 2023 بتاريخ 7 نوفمبر 2021.