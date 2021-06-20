"التربية" تفتح باب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي لطلبة الثاني عشر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعادة فتح باب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية لطلبة الصف الثاني عشر لعام 2020 - 2021، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو إلى 29 يوليو 2021.

كما أعلنت الوزارة عن إغلاق باب التقديم لبرنامج البعثات الخارجية للعام 2021 - 2022، لخريجي الثانوية العامة في السنوات السابقة، والطلبة المحولين من مؤسسات تعليمية أخرى والراغبين بدراسة أحد برامج الدراسات العليا، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب القبول للعام الدراسي القادم 2022 - 2023 بتاريخ 7 نوفمبر 2021.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز