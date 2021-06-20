توضيح من "المعاشات" بشأن إثبات حالة العجز للتقاعد الطبي في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الأمراض التي تعرض على اللجنة الطبية المختصة لإثبات حالة العجز بشأن التقاعد الطبي، تختلف في نوعها ودرجتها، وفي جميع الأحوال يخضع إثبات حالة العجز لقرار اللجنة وتقديرها.

وبينت الهيئة طبيعة الأمراض التي قد تكون سببا للتقاعد لعدم اللياقة الصحية للعمل، وهي، الفشل الكلوي والسرطان والصرع وأمراض القلب والعيون وفقدان الذاكرة والزهايمر والسكتة الدماغية والباركنسون والتصلب اللويحي والشلل وجراحة الأعصاب والأمراض الباطنية وأمراض الروماتيزم وغيرها.

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