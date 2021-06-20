بلدية دبي تطور منظومة متكاملة لتصنيف أصول البنية التحتية لدبي في قاموس جيومكاني شامل

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل وجعل دبي عنواناً للمدن الذكية في العالم، طور مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي نظاماً متكاملاً لتصنيف أصول دبي في قاموس جيومكاني شامل، وذلك تنفيذاً لمهام مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي المتعلقة بجمع البيانات والمعلومات الجغرافية الأساسية والتفصيلية الرقمية منها والوصفية للإمارة وتصنيف هذه البيانات والمعلومات، ووضع الضوابط الفنية مع الجهات المالكة للأصول ومن ثم توفير البيانات والمعلومات الجغرافية والقاموس لها في حدود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين المركز والجهة المالكة لهذه الأصول والبيانات والمعلومات الخاصة بها.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "أن تصنيف أصول دبي في قاموس جيومكاني شامل هو من المبادرات التي نفذها مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي ابتداء من العام 2018 ،ويهدف إلى تطوير الصورة التقليدية لخرائط الأساس لتضم كافة الأصول المستحدثة على أرض الواقع بصورة توأم رقمي ثلاثي الأبعاد يشمل كافة الأصول الحكومية ذات البعد المكاني الثابت سواء كانت فوق الأراضي أو تحتها، كما في حالة خطوط البنية التحتية وخطوط الخدمات حيث يمثل مكان وجود الأصل بعد أساسي لقيمة الأصل، وتم تصنيف الأصول في قاموس جيومكاني إلكتروني بصور تخدم متطلبات حكومة دبي من حيث حصرها في قاعدة بيانات جيومكانية موحدة للأصول الحكومية والتي تمثل ثروة حقيقية تقدر بمليارات الدراهم للإمارة ليسهل الوصول إليها وتحليلها جيومكانياً وإدارتها بأحدث الأساليب الجيومكانية المتوفرة".

المراحل

ومن جانبها قالت المهندسة مريم المهيري، مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية: "يمر نظام تصنيف أصول دبي في قاموس جيومكاني شامل بالعديد من المراحل ومنها: المرحلة الأولى توحيد معايير تصنيف الأصول، ويتم من خلالها توحيد معايير تصنيف الأصول في خريطة الأساس الشاملة مع التركيز على الجانب الجغرافي لحصر بيانات الأصول ذات المواقع الثابتة ويشمل ذلك أصول البنية التحتية لبلدية دبي والجهات الأخرى وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية بنظم المعلومات الجغرافية في كل هيئة مالكة للأصول.

والمرحلة الثانية هي بناء قاعدة بيانات جيومكانية شاملة للأصول ثم تحديث نموذج قاعدة بيانات خريطة الأساس الشاملة مع التركيز على الأصول حسب الجانب الجغرافي وتصنيفها تبعا للمعايير العالمية للبيانات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (GGIM UN-) مع إمكانية ربطها بالأنظمة والتطبيقات الإلكترونية المختلفة الخاصة بإدارة الأصول.

ثم المرحلة الثالثة وهي جمع مواقع ومعلومات الأصول غير المتوفرة، حيث تم من خلال المبادرة إجراء مسح ميداني لجمع وتأكيد الدقة المكانية لأصول البلدية يتبعها الأصول الخاصة بالجهات الأخرى، وذلك باستخدام كافة الوسائل المتاحة للعمل الحقلي سواء كانت التقليدية أو المستحدثة، وذلك باستخدام الطائرة بدون طيار وسيارة التصوير الجيومكاني الخاصة بالمركز.

والمرحلة الرابعة تطوير القاموس الجيومكاني الإلكتروني للأصول، حيث أن القاموس الجيومكاني الشامل جزء لا يتجزأ من النظام المتكامل لتصنيف أصول دبي في قاموس جيومكاني يحتوي على عينات عن كل عنصر من معالم الخريطة الأساسية والبيانات الجغرافية الأخرى المتوفرة بمركز نظم المعلومات الجغرافية مع صورة توضيحية لكل نوع من أنواع العناصر.

تم تصميم القاموس بالتوافق التام مع نموذج البيانات على مخطط قاعدة البيانات الجغرافية للخريطة الأساسية والأصول الحكومية ويتم تحديثه عند أي تغيير في مخطط قاعدة البيانات الجغرافية. حيث تم تصميم القاموس ليسمح بإضافة أنواع مميزات جديدة وتحريرها وحذفها من القاموس عندما يتم تغيير مخطط قاعدة البيانات الجغرافية، نظرًا لأن التطبيق يعتمد على قاعدة البيانات الجغرافية.

والمرحلة الخامسة مكونات القاموس الجيومكاني الإلكتروني للأصول والذي بدوره ينقسم إلى متصفح العرض: وهو المتصفح الذي يتم من خلاله عرض الأصول المستحدثة في القاموس والتي تم فهرستها بطريقة تسهل على المستخدم الوصول للمعلومة المطلوبة عندما تندرج من قائمة مجموعة بيانات (Data set)، ثم العناصر داخل كل قائمة (Feature)، ثم البيانات التفصيلية المصاحبة لكل عنصر (Attributes).

يحتوي النظام على محرك بحث يساعد المستخدم للوصول لأي عنصر أو بيانات تفصيلية متوفرة داخل المركز ومتوفرة تلقائياً بالنظام.

تطبيق التحديث

تطبيق التحديث هو التطبيق الذي يتم من خلاله تحديث الأصول المستحدثة أو الحالية في القاموس، حيث يقوم باستخدامه فريق العمل المختص بالقاموس الجيومكاني، وذلك لإضافة وتعديل أو حذف أي مرحلة تفصيلية للبيانات بالإضافة للصور المصاحبة حسب التعديل في قاعدة البيانات الجيومكانية.

عرض أصول دبي وقاموسها

يتم عرض أصول دبي والقاموس الخاص بها خلال نظام "دبي هنا " والذي تم تطويره بواسطة مركز نظم المعلومات الجغرافية كبوابة شاملة لعرض وتحليل وإحصاء البيانات الجيومكانية ومن أهمها بيانات الأصول، وذلك بصورة سهلة وتصنيف سلس ومحرك بحث سهل الاستخدام للوصول للبيانات.

يتم عرض الأصول في نظام "دبي هنا" بصورة مفصلة حسب الجهة المالكة لها، والأصول المتوفرة حالياً كبيانات مدرجة في القاموس، علماً بأن النظام تم تصميمه لإضافة أي أصول أخرى في المستقبل.

إن تصنيف أصول دبي في قاموس جيومكاني شامل، يلعب دوراً أساسياً في حصر أصول دبي جيومكانياً ويمنح قيمة مضافة للأصول حيت أن معرفة أصناف الأصول وأماكن تواجدها يمثل بُعد مهم في كيفية إدارتها ويسهل من عمليات تقييم أصول الجهات المختلفة في حال وجود تعديل أو تغيير أو إنشاء مشاريع جديدة تتوجب إزالة أصول قائمة أو تعديلها حين دراسة جدوى المشاريع ذات العلاقة.

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