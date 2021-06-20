محمد بن راشد: نتمنى لإيران ولعلاقاتنا معها دوام الازدهار

المصدر: أبوظبي ــ وام، البيان

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى إبراهيم رئيسي الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إبراهيم رئيسي.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس المنتخب على «تويتر»، معرباً عن أمله بدوام الاستقرار والازدهار للعلاقات الثنائية بين البلدين، وقال سموه: «نبارك لفخامة الرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي، فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في دورتها الثالثة عشر.. متمنين للجمهورية الإسلامية، ولعلاقاتنا الثنائية معها، دوام الاستقرار والاستمرار والازدهار».

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