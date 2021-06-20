حمدان بن محمد يوجه بمسار للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 16 كيلومتراً

المصدر: دبي ــ البيان

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تنفيذ مسار خاص للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا، بطول 16 كيلومتراً، يربط مسار الدراجات الهوائية القائم على شارع جميرا عند قناة دبي المائية، بالمسار القائم على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عند مدينة دبي للإنترنت.

وقال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة: إن تنفيذ مشروع مسار الدراجات الهوائية، يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع مستوى جودة الحياة في المدينة، لتحقيق سعادة السكان، والتحول نحو حلول النقل المستدام، كما يأتي تنفيذاً لتعليمات سمو ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي لمدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة، لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وذلك تحقيقاً لخطة دبي الحضرية 2040.

حمدان بن محمد يوجّه بتنفيذ مسار للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 16 كيلومتراً

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