عبدالله بن زايد يبحث العلاقات مع وزير خارجية المالديف

المصدر: (أبوظبي - وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالله شاهد وزير خارجية المالديف.

جرى في اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث سموه وعبدالله شاهد تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وسبل تعزيز الجهود العالمية المبذولة لضمان إيصال لقاح المرض إلى الدول كافة بما يساهم في تسريع وتيرة التعافي من الجائحة. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة عبدالله شاهد مؤكداً العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والمالديف والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

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