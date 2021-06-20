انطلاق معرض ومؤتمر الصحة العربي في دبي غداً

المصدر: دبي- وام

تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2021»، بدورته الـ 46، غداً، وتستمر حتى 24 يونيو الحالي، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في معرض ومؤتمر الصحة العربي، حيث تستعرضان حزمة فريدة من الخدمات الصحية المبتكرة، والمشاريع الوقائية والعلاجية المتوافقة مع أحدث التقنيات الطبية، ودمج التطبيقات الذكية في الخدمات الصحية، بالشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة أحدث تطورات الطب الشخصي، لتمكين المرضى من إدارة خدماتهم العلاجية بصورة ذاتية، والتطبيب عن بعد، وذلك انسجاماً مع تطلعات عام الخمسين، وتوجهات الدولة بالانتقال إلى مرحلة متقدمة على طريق حكومات المستقبل، وتعزيز المكانة التنافسية نحو استشراف مستقبل الرعاية الصحية.

معايير

وتأتي مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021، لتحقيق استراتيجيتهما في تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكر ة، بمعايير عالمية، والوصول إلى منظومة صحية تسعد المجتمع، وترعى صحته، ليكون منتجاً للمعرفة، من خلال تمكين الخدمات الصحية المستقبلية، واستخدام نظم المعلومات الصحية، وتطوير التكنولوجيا المناسبة لنظام إدارة صحة المجتمع، ودمج الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، ودورها في تحليل البيانات الضخمة، والنماذج التنبؤية لإدارة المرافق الصحية، وخلق شراكات عالمية لتنمية قطاع الأبحاث السريرية، وفق أرقى الممارسات الأخلاقية، وتقديم حلول علاجية مستدامة للأمراض المزمنة والأوبئة.

كما أعلنت مدينة دبي الطبية مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021. وتستضيف سلطة مدينة دبي الطبية على منصتها مجموعة من شركائها الاستراتيجيين، بهدف إبراز دورهم الرئيسي وتسليط الضوء على جهودهم ومنجزاتهم التي تدعم مساعيها الرامية إلى تعزيز كفاءة القطاع من خلال ممارسات البحث والتطوير.

وتسعى سلطة مدينة دبي الطبية، من خلال التركيز على موضوع «البحث والابتكار» إلى التعريف بالقدرات البحثية والمبادرات المبتكرة لشركائها التي من شأنها ترسيخ مكانة دبي المتقدمة في مجال الأبحاث عالمياً.

وقال جمال عبد السلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «نسعى للتعريف بإنجازاتنا ومنظومة عملنا التي تمثل بيئة تعاونية تجمع بين العلماء والأكاديميين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية ومايقدمونه من معارف وكفاءات علمية وتقنيات متقدمة تشكل ركيزة أساسية لنجاح مسيرة مدينة دبي الطبية وما تقدمه من خدمات مبتكرة».

وسيتم استعراض هذه المنظومة الرائدة في معرض ومؤتمر الصحة العربي من قبل شركاء مدينة دبي الطبية، حيث ستقوم مؤسسات الرعاية الصحية ومن بينها مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال ومؤسسة الجليلة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بعرض مجموعة من منجزاتها ومشاريعها المستقبلية في مجال الأبحاث والابتكار.

حلول رقمية

تعتزم شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، شركة التكنولوجيا الصحية الرائدة التي تهدف إلى تطوير قطاع رعاية صحية عالمي المستوى في الإمارات وخارجها، استعراض حلولها الرقمية المتطورة التي ستحدث تحولاً في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة العلوم الحياتية بالإمارات خلال معرض «الصحة العربي 2021» ومعرض «مدلاب الشرق الأوسط» اعتباراً من 21 حتى 24 يونيو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتتضمن هذه الحلول أحدث منصات الذكاء الاصطناعي، والأبحاث العلمية والتكنولوجيا المتطورة في مجالات الجينوم والصحة الرقمية والتشخيص، والتجارب السريرية بهدف توفير حلول صحية جديدة للمجتمعات.

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