وزارة الصحة تنفي ما ورد في تسجيل صوتي حول الوضع الوبائي

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ما ورد في تسجيل صوتي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول الوضع الوبائي.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر حسابها الرسمي في تويتر: "بالإشارة لما تم تداوله من تسجيل صوتي في بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص الوضع الوبائي، فإن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفي ما ورد في التسجيل الصوتي".

وأكدت الوزارة على أهمية استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، قائلة: "نؤكد على أهمية استقاء الأخبار من الجهات الحكومية ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأهابت "الصحة" بجميع افراد المجتمع ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها مما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

واشارت الوزارة إلى أن وعي افراد المجتمع في الدولة ضد الإشاعات المضللة يشكل دعما ومساندة لجهود الجهات الصحية والمختصة.

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