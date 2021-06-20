توقعات الطقس في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم الأحد، رطباً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية، وأن يكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، وارتفاع آخر في درجات الحرارة.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر أن حالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

وفيما يلي توقعات الطقس خلال الأيام الأربعة التالية:

الاثنين

الطقس: رطب صباحاً على السواحل – صحو بوجه عام ومغبر أحياناً شرقاً – احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً – فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئياً على المناطق الشرقية بعد الظهر – ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً – فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الجنوبية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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