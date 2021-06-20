خطط طموحة لزيادة مسارات الدراجات الهوائية في دبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

تسعى هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ضمن رؤيتها الريادية العالمية في التنقل السهل والمستدام إلى وضع دبي ضمن أفضل مدن العالم في مجال النقل والطرق والمواصلات، وتيسير الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك مسارات الدراجات الهوائية التي هي جزء من الخطط الفنية في الهيئة، التي تتماشى مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأصبح استخدام الدراجات الهوائية بفضل الرؤية الطموحة أسلوب حياة في دبي، حيث تجتذب تلك الوسيلة العديد من سكان الإمارة وزائريها وتعزز شبكة مسارات الدراجات الهوائية المكانة السياحية والاقتصادية لإمارة دبي كونها تمر بمناطق الجذب السياحي والتجاري الرئيسة في الإمارة، كما يتم ربطها بمحطات النقل العام المختلفة التي يستخدمها السائحون.

وتسعى الهيئة ضمن خطتها المستقبلية لزيادة مسار الدراجات الهوائية، لتشجيع استخدامها من خلال زيادة أطوال مسارات الدراجات وزيادة أطوال المسارات المشتركة مع المشاة ومع المركبات، من خلال مشاريع تطوير متطلبات تكامل المواصلات حول محطات النقل الجماعي ومشاريع تطبيق مبادئ التنقل المرن، ضمن المناطق السكنية والتجارية، كما تعمل الهيئة على تطوير كل المرافق والخدمات المصاحبة لمسارات الدراجات الهوائية، والتي ستوفر بيئة أفضل للمستخدمين.

ونفذت الهيئة أكثر 463 كيلو متراً من مسارات الدراجات الهوائية حتى نهاية العام 2020، شملت العديد من المناطق الحيوية مثل سيح السلم وباب الشمس وقناة دبي المائية وجميرا ومارينا والصفوح ومشرف، إضافة إلى المشاريع المنجزة مؤخراً في الخوانيج والورقاء والمسارات المشتركة في منطقة القصيص والكرامة والمنخول، وقامت الهيئة في بداية العام الماضي بإطلاق خدمات الدراجات المشتركة، بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في مجال التنقل المستدام، وقد تم توفير أكثر من 78 محطة و780 دراجة هوائية للتأجير والاستخدام المشترك في عدد من المواقع الحيوية في الإمارة ويبلغ المعدل اليومي لرحلات الدراجات المشتركة أكثر من 2000 رحلة، كما يبلغ عدد المستخدمين نحو 58 ألف مستخدم أنجزوا أكثر من 860 ألف رحلة منذ إطلاق الخدمة حتى الآن.

وذكرت الهيئة أن إمارة دبي حققت قفزة نوعية في مجال استخدام أنظمة التنقل الفردية بشكل عام والدراجات الهوائية بشكل خاص، حيث وصلت نسبة رحلات الدراجات الهوائية والمشاة في إمارة دبي إلى 13.7% من إجمالي عدد الرحلات بوسائل التنقل المختلفة، كما وصلت نسبة استخدام الدراجات الهوائية في الإمارة إلى 1.36%، وتسعى الهيئة من خلال خططها التطويرية لمنظومة الدراجات الهوائية إلى رفع النسبة إلى 3% في العام 2025 كونها أحد أهدافها الاستراتيجية خلال الأعوام المقبلة، ما يضع دبي ضمن المدن العالمية الكبرى والمتطورة مثل باريس ولندن وسيدني وسنغافورة.

وتقوم الهيئة وبشكل دوري بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين لتوفير مسارات الدراجات الهوائية في مناطق المطورين كمسارات الدراجات في مناطق مدينة دبي للإنترنت أبراج بحيرات جميرا وميدان، وذلك بما يخدم رحلات الميل الأول والأخير للرحلات القصيرة والمتوسطة وترجمة لرؤية الهيئة، إضافة إلى تحقيق عدد من الغايات الاستراتيجية للهيئة أهمها غاية تكامل دبي.

وحدّدت الهيئة مجموعة من إرشادات السلامة الواجب الالتزام بها، خلال استخدام مسارات الدراجات الهوائية، تتضمن وجوب سير راكبي الدراجة الهوائية باتجاه حركة المرور دائماً، وليس العكس، والالتزام بمسار الدراجة المحدد، وبالتعليمات الواردة في اللوحات الإرشادية على المسار، وعدم استخدام مضمار الدراجات الهوائية لغير الغرض المخصص له.

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