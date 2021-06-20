التصفيات النهائية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم التصفيات النهائية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل، في دورتها الرابعة عشرة، وذلك بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر، بدءاً من الساعة الخامسة مساء.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن هذه الدورة وبرغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من جراء جائحة «كورونا» فقد شهد التسجيل فيها كثافة عالية من المشاركين في مختلف فروع المسابقة، حيث بلغ عدد الذين تقدموا للتصفيات التمهيدية التي جرت الأسبوع الماضي أكثر من 1000 متسابق.

دعم

وتقدم بوملحه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، للدعم الكبير والرعاية المستمرة، ومتابعة سموهما لهذه المسابقة ولجميع المسابقات وفعاليات الجائزة التي تجرى على مدار العام.

من جانبه قال محمد الحمادي، مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات المشرف على وحدة المسابقات بالجائزة، إنه مع انتهاء التصفيات التمهيدية فقد وصل إلى التصفيات النهائية ما بين 10 إلى 13 متسابقاً من كل فرع من فروع المسابقة الخمسة، وستبدأ لجنة التحكيم التي جرى تشكيلها من كل فضيلة الشيخ المهندس أسامة الصافي وفضيلة الشيخ عبدالعزيز حسين علي الحوسني وفضيلة الشيخ علي سلطان مصبح الكتبي للاستماع في اليوم الأول الأحد 20 يونيو إلى المتسابقين الذين تأهلوا من فئة براعم القرآن، وهم الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة، وهم عبدالله بن زاهد زاهد بن خالد وعبدالرحمن سامر القدور وعمر محمد توفيق شحاتة أبوزيد ومحمد منهاج الصالحين محمد مرشد وعبدالرحمن عبدالمعبود وزايد حسين محمد مراد حسن وعبدالرحمن رياض عواد محمود الكرداسي وعيسى محمد أكرم ومحمد مجاهد حاج حسين ومحمد طه محمد عبدالله محمد وهادي عبداللطيف واناتان كاندي.

فتيان القرآن

أما يوم الاثنين فستستمع اللجنة للمتأهلين من فئة فتيان القرآن، وهم الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و25 وهم خليل كل أحمد ومحمد جمال محمد المنصوب وعبدالله محمد حمد علي المري وعبدالحميد إبزي وبحرالله سيلاب وعبدالسميع عبدالرحمن حسين حسن وعبدالله عبدالسلام عبدالله قاسم العمادي وحذيفة محمد رفيق ومحمد اسامة محمد عبيد الحق ومحمد إسماعيل محمد فتح الباب وزين العابدين محمد فاروق.

ويوم الثلاثاء تستمع اللجنة للمتأهلين من فئة شباب القرآن الذين تتجاوز أعمارهم الـ 25 عاماً وهم أحمد إبراهيم الخلف الصياد وحسن عبدالرافع حسن البيه وسلمان محمود بن محمود الحسن وعبدالرحمن حسن عبدالرحمن بن جراح الطنيجي والسيد عبدالفتاح السيد حسن ونور الله محمد خليل الرحمن وأحمد زين طالب ثابت ومحمد عبدالله عبدالباسط محمد حسن ومحمد شيخ ومحمد محمد حسن محمد أبوالخير ويوسف محسن علي محمد.

أئمة المساجد

تستمع اللجنة يوم الأربعاء للمتأهلين من فئة أئمة المساجد والوعاظ والخطباء أو مقيمي الشعائر في الإمارات وهم محمد آصف محمد شريف وأحمد عبدالعظيم عبدالقادر عبدالرحيم وعبداللطيف الفلاح وإبراهيم أسامة حسن وحسن سيد أحمد حسن عيسى وأنس أحمد عيدو ومحمد فوزي عبدالجواد عوض محمد ومحمد خويلي ورياض صبري محمد الشحات وعمار أحمد ساجير أحمد وعبدالله علي عبدالفتاح درويش، أما في اليوم الأخير الخميس فستستمع اللجنة للمتأهلين من فئة الأذان والإقامة وهم عمر محمد عارف العسلي وخالد أحمد ذكي بدرالدين وعنايت الله تاج محمد والسيد محمد المرغني محمد وزايد سلطان علي عبدالله علي المنصوري وأبوبكر برهاني أبوبكر ومحمد مصطفى السماعيل ومحمد يعقوب ريسي ومحمد شباب ونورالدين محمد عارف العسلي وعمر عبدالعزيز محمد أبوالغيط وعبدالرحمن فايز الحلواني وعبدالله عبدالكريم إسماعيل الزرعوني.

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