جمارك دبي تنظم الملتقى الثاني لـ«اليوم العالمي لمكافحة المخدرات» بمشاركة إقليمية

المصدر: دبي-البيان

تنظم جمارك دبي الملتقى الثاني بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يصادف 26 يونيو من كل عام، وتنطلق فعاليات الملتقى افتراضياً يوم الأربعاء المقبل تحت شعار «ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة» الذي اعتمده مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، وستتناول جلسات الملتقى بمشاركة الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات ذات الصلة محلياً وإقليمياً، إبراز جهود دولة الإمارات والاستراتيجيات والمبادرات الجديدة التي تم تنفيذها بواسطة قطاع الجمارك في مجال مكافحة تهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية، وبحث سبل تبادل الخبرات وصولاً إلى أفضل الممارسات في كشف المهربين وطرق تعزيز الوعي حول المشاكل العديدة التي تسببها المخدرات.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي:«التزاماً بدورها الوطني كخط دفاع أول في حماية المجتمع، تحرص جمارك دبي على استضافة ملتقى مكافحة المخدرات للعام الثاني على التوالي حيث يهدف الملتقى إلى الارتقاء بمنظومة التفتيش الجمركي ودعم مكافحة المخدرات عبر رصد واستهداف الشحنات الخطرة قبل وصولها، خاصة في ظل المحاولات المتزايدة لتهريب المخدرات في السنوات الأخيرة».

وأكد أن جمارك دبي اتخذت من حماية المجتمع هدفاً استراتيجياً رئيسياً، ومنحت هذه المهمة أولوية كبيرة في محاور خطتها 2021-2026 نحو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، وتحرص الدائرة من خلال تنظيم هذه المؤتمرات مع الشركاء المعنيين إلى تسهيل تبادل المعلومات في العمل الجمركي والذي يمثل أهمية بالغة في مكافحة التهريب والغش التجاري، مشيراً إلى أن تطور أساليب التهريب يمثل أحد التحديات التي تواجه الإدارات الجمركية على مستوى العالم، الأمر الذي يتطلب معه زيادة التعاون بين دوائر الجمارك والجهات الأمنية لرفع كفاءة وقدرات القطاع في مواجهة الجريمة المنظمة وأهمها تهريب المخدرات.

يذكر أن جمارك دبي نظمت النسخة الأولى من الملتقى العام الماضي، وشارك فيه الهيئة الاتحادية للجمارك، المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية بالشرق الأوسط (ريلو)، الهيئة العامة للجمارك السعودية، ودوائر الجمارك المحلية في الإمارات، إلى جانب أكثر من 200 متخصص.

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