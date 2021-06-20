«دبي لرعاية النساء» ومعهد دبي القضائي يتعاونان استراتيجياً

المصدر: (دبي - البيان)

وقّعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي، وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين والتنسيق المشترك لتحقيق أهدافهما وتبادل المعارف والمهارات وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما. وقع الاتفاقية افتراضياً شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، والقاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي.

وفي هذا الإطار أشارت شيخة سعيد المنصوري أن المؤسسة تعمل وفق خطتها الاستراتيجية الحالية، والتي وضعت طبقاً لتوجيهات مجلس إدارتها، على مد جسور التعاون مع المؤسسات والهيئات وتفعيلها بشكل إيجابي بهدف خدمة وتنمية المجتمع المحلي، مستعرضه نشاط المؤسسة في مجال حماية ورعاية النساء والأطفال الهادف إلى خدمة وتنمية المجتمع.

ومن جانبه قال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي يلتزم بها معهد دبي القضائي تجاه مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى الدور المنوط بنا والمتمثل في خلق وعي قانوني وحقوقي لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية وغيرها، فإنه من دواعي سرورنا أن نتعاون مع مؤسسة ريادية كمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بهدف تعزيز الشراكة في شتى المجالات ذات الصلة، والتي من شأنها أن تعود بالنفع والإيجابية على كل ما يسهم في خدمة الأسرة بشكل عام، وخصوصاً فئة النساء والأطفال».

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