جلسة تأهيل أنجزتها «زايد العليا» على جهاز «لوكومات» 2690

المصدر: أبوظبي- وام

كشفت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن إنجاز 2690 جلسة تأهيل تم تنفيذها على جهاز لوكومات في مختبر التأهيل الذكي وهو واحد من أصل 11 جهازاً لمختلف الاستخدامات بالمؤسسة لعدد 115 من أصحاب الهمم منذ بدء تدشين المختبر مطلع العام 2018.

وقالت إنه تم تسجيل أعلى نسبة منتفعين في خدمات إدارة الرعاية الصحية خلال الربع الثاني من العام 2019 والذي وصل إلى 420 منتفعاً من أصحاب الهمم بنسبة 36% من العدد المعتاد عليه سنوياً ليتجاوز عدد المنتفعين التي تحققت قبل تدشين المختبر وكانت تراوح بين 308 إلى 320 مستفيداً، كما اسهم المختبر في ارتفاع نسبة تغطية الجلسات العلاجية الخاصة بالعلاج الوظيفي و الطبيعي بنسبة 45%.

معايير

وأكدت المؤسسة حرصها على اتباع أفضل المعايير العالمية وتطبيق أكثر الممارسات فعالية والعمل نحو إيجاد مجموعة من الأفكار المبتكرة لتطوير خدماتها بما يتوافق مع التطور التكنولوجي على مستوى العالم في مجالات الرعاية والتأهيل، وأنها أولت اهتماماً خاصاً بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تأهيل حالات أصحاب الهمم، وحرصت على تقديم أنواع مختلفة منها، لتتناسب وحالات أبنائها من تلك الفئات إدراكاً منها بالدور الفعال والأساسي للعلاج.

جاء ذلك خلال ملتقى عن تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في الرعاية الصحية وخدمة أصحاب الهمم الذي نظمته المؤسسة افتراضياً عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد بالتعاون مع شركة هوكوما السويسرية المتخصصة والرائدة عالمياً في مجال تطوير وتصنيع وتسويق الأجهزة الآلية «الروبوت» بمشاركة شركائها الاستراتيجيين من داخل الدولة ومن المملكة العربية السعودية وسويسرا وذلك استثماراً للخبرة الواسعة التي يتمتع بها الشركاء في مجال إعادة تأهيل أصحاب الهمم، خاصة بعد اعتماد التقنيات الحديثة وروبوتات إعادة التأهيل التي تستخدم لتأهيل الأشخاص المصابين بالاضطرابات العصبية والعضلية الهيكلية.

وأكد الملتقى الحاجة إلى تكثيف الجهود لعمل أبحاث لتأكيد فعالية أجهزة الروبوتات والتكنولوجيا المتطورة في تأهيل أصحاب الهمم.

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