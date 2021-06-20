«إقامة دبي» تتبادل الخبرات مع إستونيا

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالتعاون مع دولة إستونيا الملتقى الافتراضي «أفضل الممارسات في الخدمات الرقمية والاستباقية»، وذلك في إطار مساعي الإدارة لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال الخدمات الرقمية والاستباقية في إستونيا بحضور العميد حسين إبراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعقيد عبدالصمد حسين نائب مساعد المدير لشؤون الريادة والمستقبل، وعدد من الضباط والموظفين في إقامة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز