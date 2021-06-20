تعاون بين «تريندز» و«شبكة ديوان الـمُلا»

المصدر: (دبي - البيان)

وقّع «تريندز للبحوث والاستشارات» مذكرة تفاهم وتعاون مع «شبكة ديوان الـمُلا»، بهدف تعزيز التعاون الإعلامي والبحثي وبما يخدم أهدافهما المشتركة.

وقع المذكرة الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، والإعلامي محمد الملا مؤسس ومدير شبكة ديوان الملا.

وتنص المذكرة على التعاون بين الطرفين في مجال البحوث والإعلام، والعمل على تنوير الرأي العام بأخطار حركات الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والاعتدال والتصدي لخطاب الكراهية، وذلك من خلال قيام شبكة «ديوان الملا» باستضافة باحثين وخبراء من «تريندز للبحوث والاستشارات» لتسليط الضوء على الإصدارات البحثية والعلمية الجديدة لتريندز، وخاصة تلك التي ترتبط بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وتخدم هذه المذكرة أهداف الطرفين، إذ تعزز رسالة «تريندز للبحوث والاستشارات» في نشر ثقافة البحث العلمي والمعرفة، والترويج لإصدارته المختلفة التي يسعى لإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة من الرأي العام العربي والعالمي. كما أنها تخدم رسالة شبكة الملا الإعلامية من خلال تعزيز رسالتها الإعلامية ودعمها بالأفكار البحثية والأكاديمية التي تعزز من وعي الرأي العام.

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