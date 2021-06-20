اللجنة العليا الدائمة بشرطة عجمان تناقش سبل تعزيز جودة الحياة

المصدر: (عجمان- البيان)

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان، والمنعقد عن بعد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات بشرطة عجمان.

وتم خلال الاجتماع، استعراض نتائج استطلاع جودة الحياة 2020 لحكومة عجمان، ومناقشة سبل تعزيز الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة، إلى المفهوم الشامل للحياة المتكاملة، من خلال التطوير المستمر، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري، والعمل على تثقيف الموظفين، من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة في هذا المجال.

كما تم متابعة ومناقشة تعزيز تطبيق لإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الإمارة والقيادة، لدعم الجهود المبذولة في مكافحة كوفيد 19، إضافة إلى مناقشة أبرز المشاريع المستحدثة لرفع مستوى التميز في الأداء وتقديم الخدمات.

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