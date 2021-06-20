إعلان أسماء الفائزين بجائزة شرطة الشارقة «الإمارات تبتكر2021»

المصدر: (الشارقة- البيان)

شهد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة إعلان أسماء الفائزين في جائزة القيادة العامة «الإمارات تبتكر»، بنسختها الأولـى، خلال حفل التكريم، الذي تم تنظيمه في أكاديمية العلوم الشرطية، بحضور العميد عبدالله بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والمديرين العامين، والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب عدد من منتسبي القيادة من ضباط وأفراد الشرطة، والمكرمين.

وشهدت الجائزة التي تم إطلاقها في فبراير الماضـي بالتزامن مع «أسبوع الإمارات تبتكر2021»، مشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع على مستوى الدولة، بحيث هدفت إلى إشراك أفراد المجتمع من المبدعين والمبتكرين‏ في ‏توليد الأفكار، وإيجاد حلول لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، للخروج بمخرجات تدعم طموحاتنا الأمنية والمجتمعية، ‏والتي من شأنها الارتقاء بإمارة يعمها الأمن والسلامة والاستقرار.

وأشار اللواء الشامسي إلى أن نجاح الجائزة والإقبال الكبير على المشاركة فيها، والبالغة «614» مشروعاً، وفكرة ابتكارية، جاءت نتيجة للتعاون المثمر مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية كانت أو الخاصة، مثنياً على الجهود المبذولة من فريق العمل، وكل من أسهم في إعداد وتجهيز المشاريع الصحية في الإمارة، وعلى رأسها مستشفى محمد بن زايد الميداني، والذي جاء ثمرة مباشرة للدعم الحكومي .

وأكد العقيد طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة أن تنظيم الجائزة جاء إيماناً من شرطة الشارقة بأهمية دور أفراد المجتمع في رسم الخطط المستقبلية .‏

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