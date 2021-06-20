الإمارات تترأس اجتماع المجلس التنفيذي لاتفاقية رامسار

المصدر: دبي - البيان

تترأس دولة الأمارات العربية المتحده الاجتماع ال 59 للمجلس التنفيذي لاتفاقية رامسار وهي من اهم الاتفاقيات الدولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان الأراضي الرطبة في الحاضر والمستقبل وتدارك المهام الأساسية للأراضي الرطبة وتنمية دورها الاقتصادي، الثقافي، العلمي و قيمتها الترفيهية.

و ينعقد المؤتمر في مدينة جلاند في سويسرا في الفترة من 21 الى 25 الشهر الجاري ويترأس وفد الدوله المهندس محمد سيف الافخم مدير عام بلدية الفجيره و رئيس المؤتمر ،حيث يناقش الاجتماع العديد من القضايا البيئة المهمه و كيفية الاستمرار في الحفاظ على المناطق البيئية الرطبه من خلال آليات علميه حديثة. كما يناقش الاجتماع تأجيل موعد المؤتمر العالم للاتفاقية و المقرر عقدة في مدينة ووهان الصينيه و دراسة الحلول البديلة للاستمرارية العمل و فق المعطيات الراهنة من حيث صعوبة السفر و التواصل و عقد الدورات و الورش.

الجدير بالذكر بأن دولة الأمارات ممثلتاً بوزارة التغير المناخي و البيئة ترأس مؤتمر اتفاقية رامسار منذ اكتوبر 2018 على ان يتم تسليم الرآسة للصين وفق اليات و بنود المؤتمر.

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