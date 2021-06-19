بلدية الظفرة تواصل أعمال التطوير بمشروع واحة ليوا

المصدر: منطقة الظفرة- وام

تواصل بلدية منطقة الظفرة أعمال التطوير والتجميل بمشروع واحة ليوا، وتخطيط طريق الشيخة سلامة بنت بطي لمسافة 4 كيلو مترات في الاتجاهين، بهدف رفع السلامة المرورية، في حين تتواصل أعمال تشكيل وتنسيق النباتات والشجيرات على الطرق الرئيسية بمدينة زايد، بهدف تطوير المظهر العام، إضافة إلى صيانة الحواجز الخرسانية في شوارع المرفأ، وتوعية ملاك المحال التجارية بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتنفيذ أعمال تركيب قواعد المظلات بالحديقة العامة في المرفأ.

وفي مدينة غياثي يجري استكمال إنشاء الممشى في الشارع الشرقي بالمدينة، إلى جانب أعمال إزالة الرمال المتراكمة على الطرق الخارجية لرفع السلامة المرورية، والمحافظة على سلامة مرتادي الطرق، فيما تستمر أعمال الصيانة التشغيلية الدورية لموانع عبور الحيوانات على الطرق الخارجية في غياثي.

وقد أنجزت بلدية منطقة الظفرة أعمال تطوير وتأهيل دوار مدخل مرابع السلع، وإزالة الرمال المتراكمة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي، وفي مدينة دلما تجري تعبئة 500 كيس بالتربة الزراعية وزراعتها بالعقل النباتية.

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