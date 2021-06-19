«دبي الطبية» و«جي 42» تستعرضان الأبحاث والحلول الرقمية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مدينة دبي الطبية، الوجهة الرائدة والمتخصصة في مجالات الصحة والرعاية الصحية بدبي، مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021، أكبر معرض لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، الذي يستقبل الزوار على مدى أربعة أيام ابتداءً من 21 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستضيف سلطة مدينة دبي الطبية على منصتها مجموعة من شركائها الاستراتيجيين، بهدف إبراز دورهم الرئيسي وتسليط الضوء على جهودهم ومنجزاتهم التي تدعم مساعيها الرامية إلى تعزيز كفاءة القطاع من خلال ممارسات البحث والتطوير.

وتسعى سلطة مدينة دبي الطبية، من خلال التركيز على موضوع «البحث والابتكار» إلى التعريف بالقدرات البحثية والمبادرات المبتكرة لشركائها التي من شأنها ترسيخ مكانة دبي المتقدمة في مجال الأبحاث عالمياً، والارتقاء بواقع خدمات الرعاية الصحية خلال الأعوام الخمسين المقبلة.

وقال جمال عبد السلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «نسعى للتعريف بإنجازاتنا ومنظومة عملنا التي تمثل بيئة تعاونية تجمع بين العلماء والأكاديميين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية ومايقدمونه من معارف وكفاءات علمية وتقنيات متقدمة تشكل ركيزة أساسية لنجاح مسيرة مدينة دبي الطبية وما تقدمه من خدمات مبتكرة».

وسيتم استعراض هذه المنظومة الرائدة في معرض ومؤتمر الصحة العربي من قبل شركاء مدينة دبي الطبية، حيث ستقوم مؤسسات الرعاية الصحية ومن بينها مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال ومؤسسة الجليلة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بعرض مجموعة من منجزاتها ومشاريعها المستقبلية في مجال الأبحاث والابتكار.

تطوير

كما تعتزم شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، شركة التكنولوجيا الصحية الرائدة التي تهدف إلى تطوير قطاع رعاية صحية عالمي المستوى في الإمارات وخارجها، استعراض حلولها الرقمية المتطورة التي ستحدث تحولاً في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة العلوم الحياتية بالإمارات خلال معرض «الصحة العربي 2021» ومعرض «مدلاب الشرق الأوسط» اعتباراً من 21 حتى 24 يونيو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتتضمن هذه الحلول أحدث منصات الذكاء الاصطناعي، والأبحاث العلمية والتكنولوجيا المتطورة في مجالات الجينوم، والصحة الرقمية، والتشخيص، والتجارب السريرية، بهدف توفير حلول صحية جديدة للمجتمعات وحماية صحة الدول.

وخلال معرض «الصحة العربي 2021»، تعتزم الشركة مشاركة الدروس المستفادة من مرحلة التجارب السريرية لحملة «لأجل الإنسانية»، وهي أول مرحلة ثالثة للتجارب السريرية على لقاح غير نشط حول العالم، ومناقشة المبادرات الأخرى مثل تحليل مياه الصرف الصحي لدراسة انتشار الأمراض المعدية، وتعقب واختبار كوفيد-19، وغيرها من الحلول الأخرى التي ستعزز الاستجابة الصحية المتكاملة في مرحلة ما بعد الوباء.

وخلال معرض «مدلاب الشرق الأوسط»، ستقوم الشركة باستعراض قدراتها في تسلسل الجينوم، والشراكات في مجال التشخيصات الجزيئية، والرقمنة، والبرامج البحثية. وسوف تسلط الشركة الضوء على مشاريعها المستقبلية في «مختبر بيوجنكس»، وهو أول مختبر معتمد للكشف عن كوفيد-19 على نطاق واسع في الإمارات، و«مركز أوميكس للتميز»، وهو أكبر منشأة من نوعها وأكثرها تقدماً في المنطقة للأوميك المتعددة. وتشمل هذه المشاريع حلول الكشف والتشخيص الشاملة لمكافحة كوفيد-19، وأحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية وأبحاث الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظرة عامة على برنامج الجينوم الإماراتي.

وستشارك شركة «جي 42 للرعاية الصحية» كذلك في عدة جلسات حوارية خلال المؤتمرات، حيث سيتحدث أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي للشركة، في جلسة «الاستجابة الصحية المتكاملة في مرحلة ما بعد الوباء» في 23 يونيو، في حين سيتحدث الدكتور وليد زاهر، الرئيس التنفيذي للأبحاث ومدير مشروع اللقاح في الشركة، خلال جلسة «الدروس المستفادة من حملة لأجل الإنسانية: تجربة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» وذلك في 21 يونيو. وسيشارك الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، في جلسة «إيلاء الأولوية للشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء نماذج مستدامة لحماية الرعاية الصحية» في 24 يونيو.

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