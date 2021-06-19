تعديل بروتوكول السفر للقادمين إلى دبي من جنوب إفريقيا ونيجيريا والهند

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن إدخال بعض التعديلات على البروتوكولات الوقائية المتبعة مع المسافرين وتحديداً للقادمين إلى دبي عبر مطار دبي الدولي من دول جنوب افريقيا، ونيجيريا، والهند والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء الموافق 23 الشهر الجاري، في إطار حرص اللجنة على حماية المسافرين وتسهيل إجراءات القدوم إلى دبي، من دون الإخلال بالتدابير الوقائية الأساسية اللازمة لضمان الصحة والسلامة للجميع في مختلف الأوقات.

وشملت إجراءات السفر للقادمين من جنوب افريقيا، السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة في دولة الإمارات، وإلزام جميع المسافرين بتقديم فحص كوفيد-19 (PCR) قبل 48 ساعة من موعد السفر باستثناء المواطنين، كما سيتم إجراء فحص آخر عند الوصول إلى دبي مع تطبيق بروتوكولات الوجهة النهائية لركاب الترانزيت، وذلك بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر موقعه الإلكتروني.

أما بالنسبة القادمين من نيجيريا، فقررت اللجنة العليا إلزام جميع المسافرين بتقديم فحص كوفيد-19 (PCR) قبل 48 ساعة من موعد السفر باستثناء المواطنين، وقبول الفحوصات المخبرية من المختبرات المعتمدة من قبل الحكومة النيجيرية التي تطبق نظام QR-Code، وكذلك إخضاع القادمين لفحص (PCR) عند الوصول إلى دبي مع تطبيق بروتوكولات الوجهة النهائية لركاب الترانزيت.

وحددت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عدداً من الإجراءات الخاصة للمسافرين القادمين من جمهورية الهند، شملت السماح بدخول المقيمين الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة في دولة الإمارات، وإلزام جميع المسافرين بفحص ال PCR قبل 48 ساعة من موعد السفر مع اجراء فحص ال PCRالسريع في المطار قبل الرحلة باستثناء المواطنين، وقبول الفحوصات المخبرية التي تطبق نظام QR-Code فقط.

كما ألزمت اللجنة العليا المسافرين القادمين من الهند إلى إمارة دبي بإجراء فحص (PCR) آخر عند الوصول إلى دبي، على أن يتم التقيد بالحجر المؤسسي لمدة 24 ساعة حتى صدور نتيجة الفحص باستثناء المواطنين والدبلوماسيين.

تحديث مستمر

وأوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أن اعتماد هذه الإجراءات يأتي في إطار عمليات التحديث المستمرة للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية المُتبعة في دبي ودولة الإمارات عموماً، في ضوء نتائج الرصد المستمر لمستجدات الأوضاع محلياً وإقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بفيروس كورونا المُستجد، بما يضمن سلامة المجتمع ومختلف القطاعات لاسيما قطاع السفر الذي يشكل أحد أهم القطاعات الحيوية التي تميز إمارة دبي مستفيدة من موقعها كحلقة وصل أساسية لحركة السفر والتجارة العالمية.

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